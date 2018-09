Em jogo atrasado, Santos enfrenta o Vasco no Pacaembu

Nesta quinta-feira, o Santos recebe o Vasco, no Pacaembu, em partida da terceira rodada do Campeonato Brasileiro que havia sido adiada. Enquanto o Peixe busca se reabilitar após a derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, e seguir sonhando com uma vaga na Libertadores da América em 2019, o time cruz-maltino conseguiu encerrar sua sequência negativa ao vencer o Bahia e tenta se distanciar da zona do rebaixamento.

O técnico Cuca deve ter um desfalque: Derlis González, com dores no pé direito. O provável substituto é Bruno Henrique mais uma vez. Em mais um mando no Pacaembu na temporada, o Peixe prevê uma retranca do Vasco, diferentemente do último duelo, domingo, em Belo Horizonte.

“Assisti o último jogo (vitória contra o Bahia). É um time que briga bastante. Vem jogar fechadinho, esperando nossos erros. Temos que estar ligados” disse Diego Pituca, em entrevista coletiva.

Ciente de que o torcedor do Santos pode comparecer em bom número, Alberto Valentim, comandante do Vasco, cobra inteligência de seus comandados. “É importante termos mais uma vez paciência na busca pelo gol, sem afobação e sem darmos espaços para o adversário, pois o Santos conta com um elenco muito qualificado e que vai nos criar muitas dificuldades”, declarou.

Os vascaínos, porém, reconhecem que ganhar como visitante é fundamental para o time ter tranquilidade. “O nosso pensamento é o de conquistar uma vitória fora de casa, pois sabemos que ela é fundamental neste momento da competição e pode nos dar o embalo para subirmos de vez na tabela de classificação. A partida contra o Santos vai ser muito complicada por conta da capacidade do nosso adversário e pelo fato dele ser muito forte jogando em São Paulo. Mas acredito que podemos fazer um bom jogo” disse o atacante Andrés Ríos.

No Vasco, o lateral-direito Lenon, com lesão na coxa direita, fica de fora, abrindo vaga para Rafael Galhardo. Outro desfalque, mas por acúmulo de cartões amarelos, é o atacante argentino Maxi López. Sem ele, Andrés Ríos, que vai atuar com uma proteção na perna esquerda após levar três pontos por conta de um choque com o goleiro Douglas do Bahia, será o centroavante. Marrony, assim, ganha uma oportunidade no meio.

Apesar deste jogo ser pelo primeiro turno, as duas equipes já fizeram o confronto do returno, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e o Santos levou a melhor, superando o Vasco por 3 a 0. O grande destaque daquele jogo foi o atacante Gabriel, que marcou os três gols. Ele é o atual artilheiro do Brasileirão com 13 gols anotados.

FICHA TÉCNICA

SANTOS-SP X VASCO-RJ

Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 27 de setembro de 2018 (quinta-feira)

Horário: 20h(de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (Fifa-MT)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Cuca

VASCO: Martín Silva, Rafael Galhardo, Leandro Castán, Luiz Gustavo e Ramon; Willian Maranhão, Yago Pikachu, Thiago Galhardo, Marrony e Fabrício; Andrés Rios

Técnico: Alberto Valentim