Em festa pela vaga na Sul-Americana, Vasco visita o Bahia

O Vasco visita o Bahia nesta quinta-feira, às 19h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes fazem campanhas semelhantes. Após vencer o CSA por 2 a 1 em Maceió, o Tricolor baiano soma 48 pontos. O Cruz-Maltino tem um ponto a menos e ganhou embalo após bater o Cruzeiro por 1 a 0 no Rio de Janeiro.

Vanderlei Luxemburgo, treinador do Vasco, pediu a seus jogadores que atuem com ousadia. O discurso foi assimilado.

“Nós precisamos conseguir um bom resultado e queremos a melhor pontuação possível. Mostrar que poderíamos estar melhores colocados na tabela de classificação e já abrirmos a possibilidade de projetarmos um próximo ano bem melhor”, disse o zagueiro Leandro Castán.

O Vasco tem um desfalque para este duelo. O volante colombiano Freddy Guarín cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Fellipe Bastos assume o posto.

Pelo lado do Bahia, o técnico Roger Machado espera que sua equipe aproveite o embalo após ganhar do CSA. Os jogadores projetam um triunfo no último confronto da temporada jogando diante da torcida.

“Nós perdemos um pouco o ritmo de bons resultados e isso acabou custando caro e impedindo que a gente, por exemplo, estivesse na zona de classificação para a Libertadores, como aconteceu no primeiro turno. O importante, porém, é que voltamos a ganhar e agora temos que fazer um grande jogo diante do nosso torcedor, onde somos muito mais fortes”, analisou o artilheiro Gilberto.

Para este compromisso o Bahia perdeu o meia Ronaldo, que foi expulso contra o CSA e cumpre suspensão. Wanderson assume o posto.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram em São Januário, no Rio de Janeiro. Naquela ocasião o Bahia ganhou por 2 a 0. Nino Paraíba e Gilberto anotaram os gols do jogo.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X VASCO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 5 de dezembro de 2019 (Quinta-feira)

Horário: 19h15(de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Frederico Soares Vilarinho (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

BAHIA: Douglas Friedrich, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Wanderson e Flávio; Artur, Gilberto e Élber

Técnico: Roger Machado

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Osvaldo Henriquez, Leandro Castán e Henrique; Richard, Fellipe Bastos e Andrey; Rossi, Marrony e Ribamar

Técnico: Vanderlei Luxemburgo