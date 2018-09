Em busca do G6, Santos e Atlético-PR se enfrentam na Vila

Santos e Atlético-PR se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após um dia quente nos bastidores, com a manutenção de José Carlos Peres na presidência, o Peixe tenta se reabilitar no Campeonato Brasileiro após dois empates e uma derrota, com o afastamento do G6 e da zona da classificação para a Libertadores da América em 2019.

Segunda melhor campanha do segundo turno, o Furacão ainda tem como maior incômodo em sua caminhada as partidas fora de casa. Na competição, a vitória como visitante ainda não aconteceu. Por isso, a partida no litoral paulista ganha uma importância a mais, já que pode se transformar no divisor de águas na busca por algo mais do que se preocupar com a zona de rebaixamento.

O técnico Cuca não contará com Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, por causa do terceiro cartão amarelo. O time só terá um treino antes de enfrentar o Atlético-PR, enquanto o adversário teve a semana para trabalhar.

“Temos que olhar para baixo, sair dessa situação e se pensamos em Libertadores, temos que vencer domingo. Adversário descansado e em bom momento, mas jogamos na nossa casa e temos que fazer por onde para vencer”, disse o treinador Cuca.

O técnico Tiago Nunes pode ter duas baixas. O lateral-direito Jonathan e o zagueiro Paulo André foram poupados durante os trabalhos, serão reavaliados, e podem ficar de fora da partida. Se isso acontecer, Diego aparecerá na lateral, enquanto Léo Pereira pode retornar ao lado de Thiago Heleno. No ataque, a dúvida está entre Marcelo Cirino, que vem subindo de produção, e Nikão.

E será contra o Santos que o Santos rubro-negro, o goleiro, completará 100 partidas com a camisa do time. Marca importante em um momento de crescimento da equipe e muita confiança no resultado positivo. “A equipe está se ajustando muito bem e esperamos continuar crescendo. O Santos tem uma equipe qualificada. Temos que encarar como encaramos os outros adversários, com seriedade e inteligência. Estudamos a equipe deles e precisamos estar atentos durante os 90 minutos”, concluiu.

FICHA TÉCNICA

Santos x Atlético-PR

Local: Vila Belmiro, em São Paulo (SP)

Data: 30 de setembro de 2018, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima (RN)

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Derlis González (Eduardo Sasha)

Técnico: Cuca

ATLÉTICO-PR: Santos; Diego, Léo Pereira, Thiago Heleno e Renan Lodi; Lucho González e Wellington; Raphael Veiga, Marcelo e Marcinho (Nikão); Pablo

Técnico: Tiago Nunes