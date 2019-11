Em busca do 2º lugar, Santos recebe o ameaçado Cruzeiro na Vila

Com objetivos bem diferentes, Santos e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe busca o segundo lugar do Brasileirão – a distância para o Palmeiras é de três pontos -, e precisa vencer para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores da América em 2020 – o lugar na primeira etapa da competição continental está garantido.

A Raposa, em compensação, luta contra o rebaixamento e ocupa a 16ª colocação, um ponto à frente do Fluminense, o primeiro no Z-4.

O Alvinegro contará com força máxima na Vila. Soteldo retorna após amistosos pela Venezuela. Jorge, depois da confusão com Eduardo Sasha, deve ser reserva.

Os mineiros têm o centroavante Fred como dúvida. Ele disputa com Sassá. Egídio deve ser titular na lateral esquerda após Dodô ser vetado.

No primeiro turno, ainda com Rogério Ceni, o Cruzeiro venceu o Santos por 2 a 0. Gustavo Henrique foi expulso no primeiro minuto de jogo.

FICHA TÉCNICA

Santos x Cruzeiro

Data: 23 de novembro de 2019

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: José Eduardo Calza e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

SANTOS: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan (Diego Pituca); Alison, Carlos Sánchez e Evandro (Diego Pituca); Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

CRUZEIRO: Fábio, Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Marquinhos Gabriel e Thiago Neves; David e Sassá (Fred)

Técnico: Abel Braga