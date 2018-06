Em busca de reabilitação, Atlético enfrenta o América em clássico mineiro

O Atlético quer voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Após uma sequência ruim, com duas derrotas e um empate, a expectativa do Galo, contra o América, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Independência, é vencer novamente no Campeonato Brasileiro.

A crise começou no Galo após a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no Independência, jogando bem. Na sequência, nova derrota, para o Sport, na Ilha do Retiro, jogando mal e sofrendo três gols. Diante da Chapecoense, novamente em Belo Horizonte, um empate por 3 a 3.

Diante de uma defesa bastante vazada, o técnico Thiago Larghi fez mudanças. Sacou o jovem Bremer do time e voltou com a experiência de Leonardo Silva. Gabriel foi mantido. Na direita, Patric também retornou ao time, no lugar de Emerson.

Na esquerda, uma mudança por necessidade: Fábio Santos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deu vaga a Juninho, ex-Palmeiras. O atleta será improvisado na posição. No meio, Adilson volta de suspensão. Elias retorna ao banco de reservas em busca de novas oportunidades.

O Coelho voltou a vencer depois de duas partidas longe dos três pontos. O técnico Enderson Moreira agora quer somar mais tentos para colar nos líderes, atualmente o América está na 11ª colocação, com 13 pontos.

Para o jogo, Enderson deve contar com o retorno de Leandro Donizete e o atacante Luan. Ambos estavam com edema na coxa. Já Rafael Moura e o lateral-esquerdo Carlinhos seguem entregues ao departamento médico.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X ATLÉTICO-MG

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 7 de junho de 2018, Quinta-feira

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (SC) e Neuza Ines Back (SC)

AMÉRICA–MG: Jori; Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Giovanni; Leandro Donizete, Juninho, Gerson Magrão, Serginho e Aylon; Judivan

Técnico: Enderson Moreira

ATLÉTICO – Victor, Patric, Leonardo Silva, Gabriel, Juninho, Adilson, Gustavo Blanco, Luan, Cazares, Roger Guedes e Ricardo Oliveira.

Técnico: Thiago Larghi.