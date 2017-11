Em baixa no Benfica, Gabriel recebe elogios de Carille: “Gosta de gol”

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, não vive seus melhores momentos no Benfica, em Portugal. Reserva da equipe portuguesa, para a qual foi emprestado pela Inter de Milão no meio do ano, o atacante parece não se acertar como o esperado no futebol europeu. Aos 21 anos, porém, teve as portas abertas pelo técnico Fábio Carille caso queira retornar ao seu país.

“Eu gosto desses desafios, eu gosto”, disse o treinador, em entrevista concedida à Fox Sports, comentando sobre como seria desafiador fazer um talento como o canhoto transformar-se em uma estrela do futebol mundial. Revelado pelo Santos, Gabriel já foi até titular da Seleção Brasileira, mas soma apenas 14 jogos desde que se transferiu para a Itália, em julho de 2016 (10 pela Inter e 4 pelo Benfica).

“Claro que não trabalhei com ele, mas o Gabigol e o Gabriel Jesus têm algo que falta muito nos meninos de hoje: a ambição de fazer o gol”, elogiou o comandante, tecendo críticas aos outros produtos do esporte nacional incumbidos de fazer gols.

“Sei que os dois ficam treinando finalização depois do treino. A maioria dos meninos hoje, se a bola não chegar, está tudo bem, não ficam incomodados com isso. Para eles, não. Eu tenho essa impressão muito positiva dentre os nomes que eu já joguei contra”, continuou Carille, que ainda negou qualquer contato por Leandro Damião, do Internacional, mais um a receber elogios.

“É um jogador que fez uma Série B boa, fez bons jogos no Flamengo quando o Guerrero não jogou. Não falamos sobre ele lá dentro, mas pode ser uma opção (para a reserva de Jô)”, concluiu.