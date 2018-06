Em alta no Santos e revelado no rival, Dodô enfrentará o Corinthians pela 1º vez

Dodô, um dos destaques do Santos em 2018, enfrentará o Corinthians, clube onde foi revelado, pela primeira vez nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na arena, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cria do ‘Terrão’, Dodô subiu para a equipe principal do Timão aos 17 anos, em 2009, mesmo ano em que foi convocado para a seleção brasileira sub-17 e venceu o Sul-Americano. Foram oito jogos ao todo pela equipe paulista, sendo parte do elenco na conquista da Copa do Brasil.

Sem espaço no Corinthians, Dodô foi emprestado em dezembro de 2010 pelo técnico Tite ao Bahia. O ala teve boas atuações em Salvador no Campeonato Brasileiro de 2011, mas após dura entrada de Bolivar, do Internacional, teve ruptura total do ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Em 2012, já recuperado e em fim de contrato com o Timão, se transferiu para a Roma-ITA, depois foi emprestado para a Internazionale e negociado com a Sampdoria antes de ser emprestado ao Santos em 2018.

Dodô rapidamente se firmou no Peixe e, mesmo sem gol ou assistência, é titular absoluto com o técnico Jair Ventura. Ao todo, são 20 partidas desde a estreia em 7 de março, em derrota por 2 a 1 para o Novorizontino pelo Campeonato Paulista. No jogo contra o Corinthians, em 4 de março, o lateral ainda não estava à disposição.

O ala de 26 anos está emprestado ao alvinegro até dezembro e o valor de compra fixado é de 2 milhões de euros (cerca de R$ 8,8 milhões). O Santos promete garantir a permanência do jogador.