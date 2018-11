Em alta no Flamengo, Dorival Júnior revê São Paulo oito meses após saída

Além de ser um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro, o duelo entre Flamengo e São Paulo é marcado também pelo reencontro de Dorival Júnior, hoje no comando do Rubro-Negro, com o seu ex-clube. Demitido do Tricolor Paulista há oito meses atrás, o comandante vive um bom momento na equipe carioca e enfrenta um adversário que está em busca de uma retomada no bom momento na competição.

Contratado no meio do ano passado pelo clube paulista, Dorival Júnior chegou com o objetivo de tirar a equipe da zona do rebaixamento, já que a equipe estava na penúltima colocação do Brasileirão. Num primeiro momento o trabalho se mostrou bom, já que além de cumprir a meta principal, a equipe chegou inclusive a flertar com uma vaga na Libertadores após um bom segundo turno sob o comando do treinador.

No entanto, a sequência do trabalho acabou não mostrando o mesmo resultado em 2018. Sem apresentar um futebol convincente, o treinador acabou demitido ainda na disputa do Campeonato Paulista, quando o time acumulou uma sequência de três derrotas consecutiva e chegou a, inclusive, ter a sua vaga na fase de mata-mata ameaçada . Ao todo o treinador ficou a frente do Tricolor Paulista em 40 partidas e acumulou 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

Oito meses após a demissão no São Paulo, o comandante voltou a assumir um clube no final de setembro, quando aceitou um covite do Flamengo. Mesmo após este longo período longe do Centro de Treinamento da Barra Funda, Dorival ressalta que deixou uma base para o trabalho que vem sendo feito por Diego Aguirre, deixando a equipe sempre na parte de cima da tabela.

“Muito tranquilo em relação a isso (reencontro com o ex-clube). Fui muito bem recebido pelo São Paulo. Deixei lá um grande trabalho. Quando cheguei a equipe era a 19ª colocada e quando o Campeonato acabou estávamos brigando pela liderança do returno. Acredito que tenha deixado uma equipe com sustentação. Não tenho nada a falar contra o São Paulo, as pessoas lá foram muito corretas comigo e eu sai de lá muito satisfeito com o que deixei e recebi no clube”, avaliou.

Hoje, o treinador volta a viver um momento bastante positivo na carreira, já que desde a sua chegada na equipe carioca o time venceu três partidas além de dois empates e voltou a ver o título do Brasileirão como uma realidade. Com 59 pontos, o clube soma quatro a menos que Palmeiras, justamente o último adversário da rodada passada, quando apenas empatou por 1 a 1.

“É um momento de definição da competição, são times com pontuações próximas, o São Paulo tem uma grande equipe. Teremos que ter tranquilidade e equilíbrio, sem perder nossa agressividade, nossa ousadia, em busca de um grande resultado”, avaliou Dorival Júnior.

Enquanto o Flamengo se vê na briga pelo título, o São Paulo tem como objetivo mais palpável uma vaga direta na Copa Libertadores. Com 56 pontos acumulados, a equipe aparece na quarta colocação, possuindo quatro pontos de vantagem em relação ao Grêmio, o quinto colocado.