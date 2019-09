Eliminados da Copa do Brasil, Cruzeiro e Grêmio se enfrentam no Brasileirão

Vindos de eliminações no meio da semana, Cruzeiro e Grêmio se enfrentam no próximo domingo, às 11h, na Arena Independência. O jogo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ambas as equipes buscam evoluir na competição. Enquanto o Tricolor Gaúcho ocupa uma posição intermediária na tabela, a Raposa sofre para se distanciar da zona de rebaixamento.

Além de superar a derrota por 3 a 0 para o Internacional no Beira-Rio, o técnico Rogério Ceni deverá lidar com problemas extracampo.

Após o jogo de quarta-feira, o meia Thiago Neves criticou as mudanças feitas pelo treinador: “Era uma partida diferente e tivemos que nos adaptar a um novo esquema. Na minha opinião, você querer mudar dois, três jogadores fora de casa é muita coisa, ainda mais em um time que já vem formado. Então, improvisar jogadores é difícil, principalmente que não vêm jogando”.

Uma das principais críticas feitas a escalação de Rogério foi em relação à lateral-direita, onde o treinador optou por improvisar Jadson ao invés de escalar Edílson. Sobre a escolha, Ceni falou: “O Edílson deu uma entrevista na segunda-feira, que tinha poucos minutos de jogo, voltando de lesão. O último jogo completo do Edílson foi no dia 12 de maio, ou seja, junho, julho, agosto. Vamos completar quatro meses que o Edílson não joga 90 minutos”.

“Ele deu uma declaração que ele precisava de mais minutos, era um jogo decisivo. Eu, ao menos, quis colocar um jogador que eu treino com ele nessa posição e ele tenha condição física para aguentar 90 minutos”, completou o treinador.

93’/3:0 – Final de jogo no Beira-Rio! Com o resultado da partida encerramos nossa participação na Copa do Brasil!#INTxCRU #OMaiorCampeão pic.twitter.com/NAvmBJVvGu — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) September 5, 2019



Focado apenas no Brasileirão, o Cruzeiro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com quatro pontos a mais que o 17º colocado, a Chapecoense. O objetivo da Raposa no momento é ampliar esta distância, para afastar de vez o fantasma do rebaixamento.

Com uma situação mais confortável na tabela, o Grêmio também chega de uma eliminação no meio da semana. A equipe de Renato Gaúcho perdeu por 2 a 0 para o Athletico Paranaense na Arena da Baixada, e teve a saída da Copa do Brasil concretizada na disputa de pênaltis.

Após o jogo, Renato se disse insatisfeito com o desempenho do Tricolor:“Meu grupo é um grupo vencedor. Nós aprendemos com as vitórias e com as derrotas também, mas não fizemos absolutamente nada para conseguir a classificação hoje. Não jogamos nada, não que o Athletico tenha feito muita coisa, mas nós não jogamos praticamente nada. Eles foram melhores do que a gente e mereceram a classificação”.

Mesmo reconhecendo que o Grêmio precisa erguer a cabeça para seguir firme no Brasileirão e na Libertadores, o treinador não vê obrigação em ganhar um título: “Obrigação tem quem está sem vencer um título há 10, 12 ou 15 anos. Com todo respeito, vocês estão com amnésia. O Grêmios nos últimos três anos tem seis títulos”.

“A obrigação é de quem não ganha há muito tempo. O Grêmio vai buscar as vitórias tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Agora, obrigação é uma palavra muito forte, principalmente para um grupo vencedor como o meu”, concluiu Renato.

Atualmente, o Grêmio ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. No entanto, o grande objetivo do Tricolor na temporada é vencer o seu quarto título de Libertadores.

Já estamos em Minas Gerais para travar mais um duelo, no domingo de manhã, pelo #Brasileirão2019! 💪⚽️🇪🇪 #VamosTricolor pic.twitter.com/sKcGpwMo48 — Grêmio FBPA (@Gremio) September 5, 2019



FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X GRÊMIO

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 8 de dezembro de 2019, domingo

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Éder Alexandre (SC)

Cruzeiro: Fábio; Edílson, Dedé, Leó e Egídio; Henrique, Robinho, Marquinhos Gabriel e Thiago Neves; Pedro Rocha e David.

Técnico: Rogério Ceni

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Rômulo, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson e Éverton; André (Diego Tardelli).

Técnico: Renato Gaúcho