Elano lamenta ‘chances claras’ perdidas e elogia meninos do Santos: “Confio neles”

Com o título nas mãos do Corinthians e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores garantida, o Santos tinha apenas um objetivo no embate com o Avaí, neste domingo, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro: conquistar o vice e ganhar R$ 11,3 milhões de premiação.

Grêmio e Palmeiras até ajudaram, já que foram derrotados por Atlético-MG e Atlético-PR, respectivamente. Porém, os santistas não fizeram sua parte, ficaram no empate em 1 a 1 com o time catarinense e terminaram o torneio nacional na terceira colocação, com 63 pontos.

Apesar do tropeço, o técnico Elano elogiou bastante o time e fez questão de exaltar o lateral-esquerdo Emerson, e os atacante Rodrygo e Yuri Alberto, que entraram em campo no segundo tempo da partida.

“Tivemos chances claras de gol. Criamos muitas oportunidades, mas faltou a bola entrar. Estávamos treinando, e coloquei os meninos por confiar muito neles. São dois meninos de 16 anos e o Emerson de 19, eu coloco sem medo. Não por eu achar que são “bonitinhos”, mas por achar que são bons. Eles tentaram. Foi uma dedicação muito grande de todos. Fico feliz por ter tido uma oportunidade, mas triste por não conseguir conquistar nenhum título”, disse o treinador em entrevista coletiva após o confronto.

Após o término do Brasileirão, o elenco do Santos se reapresenta no dia 3 de janeiro de 2018. Para Elano, o Peixe já tem uma boa base e precisa de poucos reforços para conquistar títulos na próxima temporada.

“Os meninos merecem uma conquista, já são dois anos batendo na trave. E o Santos tem um bom elenco, tenho certeza que no próximo ano vamos nos reapresentar dia 3 e vamos nos preparar para conquistar algo. Foi assim que eu me acostumei a viver. Pedi dedicação da parte deles na próxima temporada, já que nem todos estão indo para cada felizes”, concluiu o comandante.