Egídio celebra golaço e reforça meta do Palmeiras para alcançar o líder Corinthians

Egídio foi determinante na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, no Marcacanã, neste domingo. Com um belo chute de fora da área, o acertou o ângulo do goleiro Julio César e anotou o único gol do jogo. Nesta segunda-feira, além de celebrar a pintura, o lateral esquerdo comentou a caça do Palmeiras ao rival Corinthians na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ele revelou que a estratégia para diminuir a diferença de 11 pontos entre os times já foi traçada pelo técnico Cuca.

“No futebol tudo pode acontecer. Temos que mirar sempre o líder. Estabelecemos uma meta a ser atingida, estamos indo jogo a jogo, e mais para frente veremos o que podemos fazer”, afirmou. “Queremos seis vitórias em seis jogos. Duas já conseguimos, faltam quatro, mas o pensamento está todo no clássico contra o Santos”, completou, durante o programa Globo Esporte.

O jogador ainda relembrou a jogada que originou o gol da vitória palmeirense no Rio de Janeiro. “Quando o William rolou para o Moisés, eu passei gritando. A bola bateu na zaga e voltou para os meus pés. Eu dominei, colocando ela na frente e consegui acertar um lindo chute”, comentou o lateral.

O Palmeiras, que não perde a um mês, é o quarto colocado do Brasileirão. A boa fase está gerando esperança no Verdão, que, como assinalou Egídio, mantém os pés no chão para alcançar a liderança. O próximo compromisso será no sábado, em confronto direto contra o Santos, na Arena Palmeiras.