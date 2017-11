Eduardo se apoia em jogo com Coxa para bater Furacão em Campinas

A vitória não veio, mas Eduardo Baptista tem coisas para elogiar sobre o empate por 1 a 1 da Ponte Preta com o Coritiba, no último domingo, no Paraná. Após o confronto, o treinador da equipe de Campinas se disse satisfeito principalmente com a postura de seus jogadores, que saíram atrás, mas buscaram o empate, e quer utilizar a atuação como exemplo para encarar um outro oponente paranaense.

Na próxima quarta-feira, a Macaca recebe o Atlético-PR, às 17h (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Feliz também com o ponto conquistado fora de casa, o comandante alvinegro ainda ressaltou a evolução do time nas últimas partidas e se disse confiante com o compromisso que tem pela frente, como mandante diante do Furacão.

“A postura da Ponte Preta me agradou muito. Se assemelhou muito do que foi contra o Grêmio. Nós criamos chances, fomos organizados e sabíamos que tínhamos que ser assim, porque o time do Coritiba tem valores individuais importantes. Viemos com uma proposta de neutralizar o Alan e conseguimos. Ele é quem articula todo o jogo do Coritiba e conseguimos encurtar. E quando tivemos a bola, criamos, no segundo tempo até um pouco mais. A proposta era de vir jogar, buscar o gol, conseguimos outras chances, mas infelizmente tomamos o empate. Se tivesse que ter um vencedor seria a Ponte Preta”, analisou o técnico.

“Temos que voltar a ganhar em casa o próximo jogo. É a final e a torcida da Ponte Preta já deu mostras que abraça o time. Quarta-feira é dia de empurrar o time para uma vitória nossa, porque estaremos próximos de sair do rebaixamento”, acrescentou.

Ainda sobre os próximos jogos da Ponte, Eduardo apontou que a Ponte tem muitas chances de se manter na Série A. Atualmente, a equipe paulista ocupa a 18ª colocação da tabela, com 36 pontos. O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 39.

“Todos nós acreditamos na permanência na Série A. Tanto que viemos para Coritiba com o intuito de vencer e sair dessa situação incomoda. Tivemos o equilíbrio de saber não se expor ao extremo, pois perderíamos o jogo. Fomos organizados e estamos há três pontos do time que está fora da zona de rebaixamento, e temos contra ele o confronto direto em casa”, comentou o treinador, já projetando o duelo da 37ª rodada, contra o próprio Vitória, em São Paulo.