Edimar pede correção na defesa são-paulina: “Tem que se doar 100%”

Penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem a quarta defesa mais vazada da competição, com 33 gols sofridos. Com semana livre para realizar treinamentos, a equipe paulista deve procurar aprimorar o sistema defensivo. Nesta quinta-feira, o lateral esquerdo Edimar, titular na escalação de Dorival Júnior, pediu mais doação dos companheiros.

“Todos têm se doado para tentar ajudar. Precisamos de um pouco mais de cada um. É momento de parar para pensar que se não se doar 100%, ou mais que isso, não vamos tirar o time dessa situação. Vamos corrigir e dar um pouco a mais de cada um”, afirmou Edimar em entrevista coletiva.

Escolhido para conversar com os jornalistas no CT da Barra Funda, Edimar respondeu diversas perguntas sobre o sistema defensivo da equipe, que vem sendo um dos principais problemas do clube nesta temporada. O jogador assumiu a titularidade da lateral esquerda com Dorival Júnior, e afirmou que a equipe precisa saber a hora de “matar o jogo” para poder desafogar a defesa.

“Nós sabemos que precisamos melhorar a parte defensiva. Não somente os quatro lá atrás, mas todos precisam se doar um pouco mais. Um pouco mais de concentração, praticamente todos os jogos fazemos gols. Então é saber a hora de matar o jogo para não sofrer lá atrás”, disse o lateral.

O Tricolor volta a campo apenas no próximo dia 9 de setembro, quando enfrenta a Ponte Preta, no estádio do Morumbi. O técnico Dorival Júnior não poderá contar com o zagueiro Arboleda, suspenso. Com isso, o comandante vai utilizar os treinos que antecedem o jogo para encontrar um substituto para o equatoriano. Ardellan, Bruno Alves, Diego Lugano e Douglas estão na briga pela vaga.

“(Arboleda) É um grande jogador que tem se esforçado para ajudar a gente a sair dessa situação. Todos que saírem vão fazer falta. Precisamos de todos neste momento. Temos soluções no elenco que podem dar conta do recado”, finalizou Edimar.

* Especial para a Gazeta Esportiva