Dorival lamenta pouco tempo de adaptação aos reforços do São Paulo

Dorival Jr falou em sua apresentação como novo técnico do São Paulo que questões relacionadas às chegadas e partidas de jogadores do clube deveriam acabar. Após a derrota neste domingo para a Chapecoense, no entanto, o próprio treinador tocou no assunto para justificar os resultados ruins que a equipe vem colecionando no Campeonato Brasileiro.

O novo treinador tricolor utilizou o exemplo do volante Petros, que retornou ao Brasil recentemente após duas temporadas no Betis, da Espanha, para apontar alguns obstáculos que o São Paulo terá de superar em 2017.

“Tem jogadores aqui que estão com 20 dias de clube, como o Petros. Outros com 25, 30 [dias]. Ainda assim, acho que algo de bom a equipe está começando a mostrar. É lógico que com o resultado negativo, tudo o que não é bom acaba sendo colocado no contexto”, disse Dorival Jr.

Na visão do treinador, falta ao São Paulo maior eficiência na parte final das jogadas. O pouco entrosamento dos atuais titulares da equipe tem grande influência sobre essa constatação do treinador, que acredita no curto trabalho que terá entre as partidas como a solução para este problema.

“A equipe fez um jogo equilibrado em termos de posicionamento, trabalhando a bola com paciência. Pecamos muito no passe final, nas infiltrações, como aconteceu no primeiro tempo do jogo anterior. Temos que trabalhar para acelerar esse processo e diminuir a margem de erro que nos deixa muito expostos”, concluiu Dorival Jr.