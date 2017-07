Dorival Jr comanda treino longo em seu primeiro dia no Tricolor

O São Paulo voltou aos trabalhos nesta segunda-feira após a derrota para o Santos por 3 a 2 no clássico do último domingo, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do novo treinador Dorival Jr, apenas os jogadores que não atuaram durante os 90 minutos foram a campo no CCT da Barra Funda, enquanto os titulares realizaram atividades na academia.

A segunda-feira de Dorival Jr foi longa. Após a coletiva de apresentação, o novo treinador são-paulino ergueu as mangas e reuniu todo o grupo para uma conversa no campo antes do treinamento. Posteriormente, com apenas parte do plantel, permaneceu por aproximadamente duas horas no gramado. Bastante ativo, o técnico procurou dar muitas instruções aos atletas juntamente com seu filho e auxiliar técnico Lucas Silvestre.

Após o aquecimento, os jogadores foram divididos em três grupos. Os de colete amarelo duelavam contra os atletas sem coletes, enquanto os que vestiam coletes brancos colaboravam com a equipe que detinha a posse de bola. Wellington Nem, com lombalgia, Maicossuel, que realiza um trabalho de reequilíbrio muscular, e o goleiro Denis, com tendinite no ombro esquerdo, permaneceram no Reffis.

Em seguida Dorival Jr comandou uma atividade de ataque contra defesa em uma metade do gramado. Os defensores tinham de desarmar os adversários e colocar a bola dentro de um dos dois minigols espalhados na linha de meio-campo. Já os atacantes tinham de criar jogadas que resultassem em gols.

Após o treinamento alguns atletas ainda permaneceram no gramado para treinar finalizações e cobranças de pênaltis. Outros deram algumas voltas no campo antes do apagar das luzes no CCT da Barra Funda.

O São Paulo volta a trabalhar nesta terça-feira, quando Dorival Jr já terá à disposição o elenco completo. O próximo compromisso da equipe pelo Campeonato Brasileiro acontece na próxima quinta, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi, contra o lanterna da competição Atlético-GO.