Dorival faz mudanças no São Paulo para enfrentar o Botafogo; veja as escalações

Às 17h (de Brasília) deste sábado a bola rola para o duelo entre São Paulo e Botafogo, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu segundo jogo desde o retorno, Dorival Júnior busca sua primeira vitória e fez algumas mudanças em relação ao último jogo. Veja as escalações!

Escalação do São Paulo

Sabino entra na vaga de Matheus Dória, que rescindiu com o Tricolor nesta semana. Wendell, por sua vez, volta à titularidade, já que Enzo Díaz está suspenso.

Pablo Maia, por sua vez, ganha uma chance para fortalecer o meio de campo do time de Dorival Júnior. Bobadilla cumpre suspensão por conta dos cartões amarelos.

Desta maneira, o São Paulo vem a campo com: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Pablo Maia e Danielzinho; Luciano Artur, Ferreira e Calleri

Quem está fora: Cauly (dores musculares), Marcos Antônio (lesão na coxa), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Lucas (rompimento do tendão de Aquiles), Enzo Diaz (suspenso), Bobadilla (suspenso), André Silva (suspenso), Maik (afastado) e Arboleda (afastado).

Cauly (dores musculares), Marcos Antônio (lesão na coxa), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Lucas (rompimento do tendão de Aquiles), Enzo Diaz (suspenso), Bobadilla (suspenso), André Silva (suspenso), Maik (afastado) e Arboleda (afastado). Pendurados: Wendell, Ferreira e Luciano.

Escalação do Botafogo

Franclim Carvalho foi obrigado a mexer na equipe em relação ao time que venceu o Corinthians no último domingo. Suspensos, Alex Telles e Medina deram lugar a Marçal e Edenilson entre os titulares.

Além deles, o treinador também não contará mais com Barboza, anunciado pelo Palmeiras nesta sexta-feira. Com isso, a dupla de zaga é formada por Ferraresi e Justino.

Assim, os cariocas vêm a campo com: Neto; Vitinho, Ferraresi, Justino e Marçal; Huguinho, Santi Rodríguez e Montoro; Villalba, Kauan e Arthur Cabral.

Desfalques : Alex Telles, Medina e Ponte (suspensos); Allan, Bastos, Júnior Santos, Kaio Pantaleão, Matheus Martins e Nathan Fernandes (lesionados).

: Alex Telles, Medina e Ponte (suspensos); Allan, Bastos, Júnior Santos, Kaio Pantaleão, Matheus Martins e Nathan Fernandes (lesionados). Pendurados: Arthur Cabral e Villalba.

Como chegam as equipes?

São Paulo chega para o confronto vivendo um momento de oscilação na temporada. Apesar de ocupar a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, o Tricolor não vence há três rodadas e ainda foi eliminado pelo Juventude na quinta fase da Copa do Brasil.

A equipe comandada por Dorival Júnior soma 24 pontos na Série A, 11 atrás do líder Palmeiras, mas vive situação confortável na Copa Sul-Americana, liderando o Grupo C e dependendo apenas de uma vitória sobre o Boston River para avançar às oitavas de final.

Já o Botafogo também alterna bons e maus momentos em 2026. Eliminado pela Chapecoense na quinta fase da Copa do Brasil, o Glorioso vinha de três jogos sem vitória no Brasileirão até superar o Corinthians na última rodada.

O time carioca ocupa a nona posição, com 21 pontos, apenas três atrás do São Paulo. Na Sul-Americana, porém, a campanha é sólida: líder do Grupo E com 13 pontos em cinco partidas, o Botafogo já está garantido nas oitavas de final.

Arbitragem de São Paulo x Botafogo

Árbitro: Lucas Casagrande

Assistentes: Victor Hugo Imazu e Andrey Luiz

VAR: Heber Roberto Lopes