Dorival faz mudanças no São Paulo para enfrentar o Botafogo; veja as escalações

Às 17h (de Brasília) deste sábado a bola rola para o duelo entre São Paulo e Botafogo, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu segundo jogo desde o retorno, Dorival Júnior busca sua primeira vitória e fez algumas mudanças em relação ao último jogo. Veja as escalações!
Escalação do São Paulo
Sabino entra na vaga de Matheus Dória, que rescindiu com o Tricolor nesta semana. Wendell, por sua vez, volta à titularidade, já que Enzo Díaz está suspenso.
Pablo Maia, por sua vez, ganha uma chance para fortalecer o meio de campo do time de Dorival Júnior. Bobadilla cumpre suspensão por conta dos cartões amarelos.
Desta maneira, o São Paulo vem a campo com: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Pablo Maia e Danielzinho; Luciano Artur, Ferreira e Calleri
- Quem está fora: Cauly (dores musculares), Marcos Antônio (lesão na coxa), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Lucas (rompimento do tendão de Aquiles), Enzo Diaz (suspenso), Bobadilla (suspenso), André Silva (suspenso), Maik (afastado) e Arboleda (afastado).
- Pendurados: Wendell, Ferreira e Luciano.
Escalação do Botafogo
Franclim Carvalho foi obrigado a mexer na equipe em relação ao time que venceu o Corinthians no último domingo. Suspensos, Alex Telles e Medina deram lugar a Marçal e Edenilson entre os titulares.
Além deles, o treinador também não contará mais com Barboza, anunciado pelo Palmeiras nesta sexta-feira. Com isso, a dupla de zaga é formada por Ferraresi e Justino.
Assim, os cariocas vêm a campo com: Neto; Vitinho, Ferraresi, Justino e Marçal; Huguinho, Santi Rodríguez e Montoro; Villalba, Kauan e Arthur Cabral.
- Desfalques: Alex Telles, Medina e Ponte (suspensos); Allan, Bastos, Júnior Santos, Kaio Pantaleão, Matheus Martins e Nathan Fernandes (lesionados).
- Pendurados: Arthur Cabral e Villalba.
Como chegam as equipes?
São Paulo chega para o confronto vivendo um momento de oscilação na temporada. Apesar de ocupar a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, o Tricolor não vence há três rodadas e ainda foi eliminado pelo Juventude na quinta fase da Copa do Brasil.
A equipe comandada por Dorival Júnior soma 24 pontos na Série A, 11 atrás do líder Palmeiras, mas vive situação confortável na Copa Sul-Americana, liderando o Grupo C e dependendo apenas de uma vitória sobre o Boston River para avançar às oitavas de final.
Já o Botafogo também alterna bons e maus momentos em 2026. Eliminado pela Chapecoense na quinta fase da Copa do Brasil, o Glorioso vinha de três jogos sem vitória no Brasileirão até superar o Corinthians na última rodada.
O time carioca ocupa a nona posição, com 21 pontos, apenas três atrás do São Paulo. Na Sul-Americana, porém, a campanha é sólida: líder do Grupo E com 13 pontos em cinco partidas, o Botafogo já está garantido nas oitavas de final.
Arbitragem de São Paulo x Botafogo
Árbitro: Lucas Casagrande
Assistentes: Victor Hugo Imazu e Andrey Luiz
VAR: Heber Roberto Lopes