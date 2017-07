Dorival escala cinco estrangeiros contra o Atlético-GO

O São Paulo tem importante duelo nesta quinta-feira, contra o Atlético-GO, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Morumbi, o Tricolor espera iniciar a era Dorival Júnior com vitória para acalmar os ânimos do time, que ocupa a zona de rebaixamento do Nacional e vem de sete jogos sem triunfar.

Para a partida, o novo comandante deve levar a campo a seguinte formação: Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei e Petros; Gómez, Wellington Nem e Cueva; Lucas Pratto. O destaque fica para o fato de cinco estrangeiros fazerem parte do time: os argentinos Buffarini, Gómez e Pratto, além do equatoriano Arboleda e o peruano Cueva.