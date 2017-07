Diretor diz que Corinthians deve acertar com zagueiro nesta semana

O Corinthians está próximo de fechar a contratação do zagueiro Émerson Santos, do Botafogo. A confirmação foi feita pelo diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, que acredita poder concretizar a transação ainda nesta semana e atender a um pedido do técnico Fábio Carille, incomodado pelas lesões de Pablo e Vilson, além de possíveis convocações de Balbuena para a seleção do Paraguai.

“Estamos com as conversas, acredito que tudo pode ser fechado nesta semana. Faltam detalhes, fizemos a proposta e estamos esperando a resposta. São aquelas coisas normais de negociação, acho que fecha nesta semana”, comunicou Adauto, logo após o 1 a 1 entre Corinthians e Flamengo, no estádio de Itaquera. Durante a semana, ele já havia recebido o empresário do atleta para tratar do tema.

“Negociação, termos financeiros, essas coisas. Essa semana será definido”, explicou o dirigente, que trata diretamente das negociações ao lado do gerente Alessandro, ultimamente mais atento às questões internas, como conversas com o elenco e tratativas sobre renovações de contratos.

Émerson virou alvo do Timão quando o Fogão demonstrou interesse no atacante Luciano, posteriormente negociado com o Panathinaikos-GRE. Incomodado com o longo período de recondicionamento físico de Vilson, Carille acredita que mais um nome para o setor será essencial na sequência da temporada.

Pablo, titular enquanto esteve saudável, só deve retornar aos gramados em setembro, recuperando-se de um estiramento muscular grau 2 na coxa direita. Vilson passou por uma artroscopia ainda em março e ainda não conseguiu nem treinar. Atualmente, apenas Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos são as opções de Carille.