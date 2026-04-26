Diniz revê Vasco na tentativa de desencantar pelo Corinthians no Brasileiro

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Vasco, na Neo Química Arena. Contra seu ex-clube, o técnico Fernando Diniz busca a primeira vitória no comando do Timão pelo torneio nacional.

Entre março de 2025 e fevereiro de 2026, Diniz acumulou um retrospecto de 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas pelo Vasco. Demitido após derrota diante do Fluminense no Carioca, ele conduziu o time à decisão da última Copa do Brasil e acabou superado justamente pelo Corinthians.

Contra o Vasco, Fernando Diniz tentará quebrar um incômodo tabu do Corinthians na atual edição do Campeonato Brasileiro. Sem vencer desde o dia 12 de fevereiro, data do triunfo sobre o Athletico-PR, a equipe amarga um jejum de nove jogos (seis empates e três derrotas).

Com Diniz no comando, pelo Brasileirão, o Corinthians empatou por 0 a 0 contra Palmeiras e Vitória. Pela Libertadores, por outro lado, o time alvinegro ganhou por 2 a 0 de Platense e Santa Fe e, na recente estreia pela Copa do Brasil, venceu o Barra por 1 a 0.

Com Renato Gaúcho no comando, o Vasco ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O time dirigido por Fernando Diniz, por sua vez, tem apenas 12 pontos e figura no 17º lugar, o primeiro dentro da zona de rebaixamento à Série B do Brasileirão.

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