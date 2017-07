Diego Souza se reapresenta no Sport e desabafa: “Não me respeitaram”

O meio-campista Diego Souza quebrou o silêncio. Em meio à polêmica sobre o interesse do Palmeiras, o jogador afirmou ter ficado triste com a situação e com o modo que a diretoria do Sport tratou o seu problema particular.

“A partir do momento que cheguei e falei da minha situação e continuaram falando de negociações e renovação de contrato, de aumento de salário, que eu ia ganhar o dobro no Palmeiras… Não me respeitaram no momento que precisei. Me senti desprotegido e isso me fez ficar muito chateado”, afirmou Diego Souza em entrevista coletiva.

O jogador também culpou a imprensa, afirmando que na profissão possui “muito mal-caráter”. Diego Souza ressaltou seu profissionalismo, e afirmou que não se sentiu protegido dentro do Sport.

Na visão de Diego, o fato de ter deixado o Sport para resolver problemas particulares, perdendo treinamento dias antes da partida que marcaria seu sétimo jogo com a camisa do clube nordestino no Campeonato Brasileiro, foi uma coincidência.

“Nunca menti, não tem no meu histórico. Acho que eles deveriam ter agido desta maneira: ‘O Diego está resolvendo um problema particular e não vamos falar sobre negociação’. Fizeram de uma maneira que me deixou triste e insatisfeito”, acrescentou o jogador. “Nunca falei da minha cláusula de contrato. Estou aqui para dizer que nunca forcei saída nenhuma do Sport, nunca disse que queria sair do clube. No momento mais difícil, desliguei meu telefone e meu pai me procurou de todo jeito”, completou.

Outro momento polêmico da entrevista de Diego Souza foi quando o meia repudiou a atitude do ex-jogador Edmundo, hoje comentarista. “O Edmundo deu uma entrevista dizendo que me encontrou na praia. Ele me encontrou na praia porque moro no Rio e na praia. Por mais que eu tenha problemas particulares, eu dei uma volta na praia para arejar a cabeça. Fui com um amigo que me ajudou muito”, disse.

Prestes a completar sete jogos com a camisa do Sport no Brasileirão, o que o impossibilitaria de disputar a competição por outro clube, Diego Souza se colocou à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Leão da Ilha enfrenta a Chapecoense, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco.