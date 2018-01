Devoto de São Jorge, Renê Júnior relembra acerto frustrado em 2015

O volante Renê Júnior enfim foi apresentado pelo Corinthians como reforço para a temporada de 2018 na manhã deste domingo, no CT Joaquim Grava. Depois de participar do seu primeiro treino com bola ao lado dos companheiros, o meio-campista apareceu na sala de imprensa com uma medalha de São Jorge, santo padroeiro do Timão, do qual ele revelou ser devoto fervoroso desde pequeno.

“É uma relação grande, é um santo protetor onde eu carrego minha fé desde novo. Além da medalha eu tenho uma tatuagem, sou bastante católico. A ele que eu entrego minha proteção”, comentou o jogador, que tem a oração ao santo tatuada em sua coxa, talvez o único assunto que ele mostrou total desenvoltura para falar. Tímido e de poucas palavras, ele relembrou a dificuldade que teve para ser reforço do Timão.

“O contato com o grupo é o melhor possível, até porque já conheci vários. Em 2015 eu estive aqui, operei o púbis, conheço o pessoal. Estive para acertar daquela vez, mas infelizmente não deu certo. Agora deu, espero ser muito feliz e quero honrar da melhor maneira possível o manto”, comentou o meio-campista, à espera de uma nova oportunidade de encontrar Tite, treinador que pediu sua contratação naquela ocasião.

Aos 28 anos, Renê assinou um contrato por três temporadas com o clube e chega para ser uma opção em três funções do meio-campo. Na avaliação de Carille, ele consegue ser tanto primeiro quanto segundo volante, além de poder exercer uma marcação pelos lados do campo.

“Aí é o Carille que vai decidir onde eu vou jogar. Nesses tempos em que eu rodei um pouco eu aprendi bastante taticamente. Creio que eu posso jogar em mais de uma posição, independentemente de onde fosse”, disse o ex-Santos, Ponte Preta e Bahia, esperançoso de uma boa carreira em São Paulo.

“A gente sabe do peso de chegar ao Corinthians, já joguei em outros times de São Paulo, mas uma camisa dessa, tem que corresponder da melhor maneira”, concluiu o atleta, confirmado para a viagem desta noite rumo aos Estados Unidos, onde a equipe disputará a Copa Flórida.