Desfalcado, Internacional visita CSA em busca do G4

Após ter empatado com o Cruzeiro no último sábado, o Internacional visita o CSA nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), para tentar reencontrar o caminho das vitórias, mas precisará lidar com uma série de desfalques para atingir esse objetivo. As duas equipes duelam no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Colorado não vence há três rodadas. Foram dois empates (Palmeiras e Cruzeiro) e uma derrota (Flamengo), que fizeram a equipe comandada por Odair Hellmann se distanciar um pouco do G4. Agora, são 38 pontos, quatro a menos que o Corinthians, o quarto colocado.

Para este confronto, porém, o treinador não poderá contar com diversos jogadores. Guerrero está com a seleção peruana, enquanto Bruno Fuchs foi chamado pela Seleção Olímpica. Já Rafael Sóbis, Moledo e William Pottker seguem lesionados e Nonato cumprirá suspensão. Diante disso, a provável escalação do Inter para o compromisso deve ter as entradas de D’Alessandro e Guilherme Parede.

Do outro lado, o CSA vem embalado por uma vitória contundente em cima do Avaí, por 3 a 1. Com esse resultado conquistado, a equipe comandada por Argel Fucks continuou na zona de rebaixamento, mas pulou para 17º lugar, a apenas um ponto do Ceará, o primeiro fora da área da degola.

Para o confronto, o técnico tem três desfalques. O zagueiro Alan Costa levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Já o volante João Vitor está se recuperando de uma virose e foi vetado pelo departamento médico, enquanto o meia Euller segue tratando de dores na panturrilha.

FICHA TÉCNICA

CSA X INTERNACIONAL

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 9 de outubro de 2019 (quarta-feira)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Arbitragem: Vinicius Furlan (SP)

Auxiliares: Emerson Augusto de Carvalho e Enderson Emanoel Turbiani da Silva (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

CSA: Jordi; Dawhan, Luciano Castán, Ronaldo Alves (Lucas Dias) e Carlinhos; Naldo, Jonatan Gómez, Apodi; Bruno Alves, Bustamante e Ricardo Bueno.

Técnico: Argel Fucks

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D’Alessandro e Nico López; Guilherme Parede.

Técnico: Odair Hellmann