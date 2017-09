Derrota acaba com série invicta de 17 jogos do Santos de Levir

A derrota do Santos para o Botafogo na noite deste sábado, no Engenhão, no Rio de Janeiro, encerrou uma sequência de 17 partidas sem derrota do time do técnico Levir Culpi. Além de atrapalhar a boa campanha no Brasileiro, o 2 a 0 ainda impediu o time de alcançar os 18 jogos invicto conquistados em 2007, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, a maior deste século.

O último revés do Peixe em 2017 foi para o Flamengo, no dia 28 de junho, também no Rio de Janeiro, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Desde então, os alvinegros ostentavam a série em 13 jogos do Brasileiro, três da Libertadores e um da Copa do Brasil.

Vale lembrar que, diferentemente da queda diante dos flamenguistas, o Peixe usou uma equipe totalmente reserva neste final de semana, pensando na disputa da Libertadores da América. O confronto de volta contra o Barcelona-EQU está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Por ter empatado por 1 a 1 no jogo de ida, em Guaiaquil, o time da Baixada entra em campo classificado devido ao gol marcado fora. Para reverter o quadro, os equatorianos teriam de vencer ou empatar por dois gols ou mais. Um novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis.