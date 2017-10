Derby dos líderes em Itaquera já tem 41 mil ingressos vendidos

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira que já foram vendidos 41 mil ingressos de forma antecipada para a partida entre o clube do Parque São Jorge e o Palmeiras, arquirrival e certamente segundo colocado do Campeonato Brasileiro quando as equipes entrarem em campo. O duelo está marcado para as 17h (de Brasília) do domingo, no estádio de Itaquera.

Nesta segunda-feira (30), a partir das 15h, torcedores que não são sócios do programa Fiel Torcedor também poderão garantir um lugar no Derby, no www.ingressoscorinthians.com, com 5% de desconto. Estarão disponíveis apenas entradas para os setores Mais Arena e Camarote Festa (lado norte).

O setor Mais Arena, já com desconto, custa R$ 332,50 e inclui serviço de buffet com salgados, mini lanches, sobremesa, refrigerante e suco. O ingresso do Camarote Festa inclui comida, bebida e atrações musicais a partir das 13h, e custa R$ 370,50 com assento marcado ou R$ 285 com acomodação em pé, no terraço.

A venda para sócios do programa Fiel Torcedor (www.fieltorcedor.com.br) será feita até terça-feira (31), às 23h59, já que reservas não confirmadas ainda podem retornar ao sistema, ficando disponíveis para os torcedores. Por determinação da Justiça, acatando um pedido do Ministério Público, o jogo só receberá corintianos.