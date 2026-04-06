Brasileirão chega a dez técnicos demitidos em dez rodadas; veja trocas

Dorival Júnior se juntou à vasta lista de treinadores que já foram demitidos dentre os times que disputam o Campeonato Brasileiro de 2026. Ao todo, dez técnicos caíram nas primeiras dez rodadas, gerando uma média exata de uma demissão por jornada.
O número atual já equivale a cerca de 46% dos casos do ano passado (22 demissões), com aproximadamente 26% dos jogos da competição.
Por enquanto, nenhum técnico contratado após o início do campeonato foi demitido. Porém, apenas três treinadores de clubes do Brasileirão possuem mais de um ano no cargo. São eles: Abel Ferreira, do Palmeiras, Rogério Ceni, do Bahia, e Rafael Guanaes, do Mirassol.
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Trocas de técnicos até agora
Atlético-MG
Saiu: Jorge Sampaoli
Chegou: Eduardo Domínguez
Vasco
Saiu: Fernando Diniz
Chegou: Renato Gaúcho
Remo
Saiu: Juan Carlos Osorio
Chegou: Léo Condé
Flamengo
Saiu: Filipe Luís
Chegou: Leonardo Jardim
São Paulo
Saiu: Hernán Crespo
Chegou: Roger Machado
Cruzeiro
Saiu: Tite
Chegou: Artur Jorge
Santos
Saiu: Juan Pablo Vojvoda
Chegou: Cuca
Botafogo
Saiu: Martín Anselmi
Chegou: Franclim Carvalho
Chapecoense
Saiu: Gilmar Dal Pozzo
Chegou: Fábio Matias
Corinthians
Saiu: Dorival Júnior
Chegou: Ainda indefinido