Brasileirão chega a dez técnicos demitidos em dez rodadas; veja trocas

Dorival Júnior se juntou à vasta lista de treinadores que já foram demitidos dentre os times que disputam o Campeonato Brasileiro de 2026. Ao todo, dez técnicos caíram nas primeiras dez rodadas, gerando uma média exata de uma demissão por jornada.

O número atual já equivale a cerca de 46% dos casos do ano passado (22 demissões), com aproximadamente 26% dos jogos da competição.

Por enquanto, nenhum técnico contratado após o início do campeonato foi demitido. Porém, apenas três treinadores de clubes do Brasileirão possuem mais de um ano no cargo. São eles: Abel Ferreira, do Palmeiras, Rogério Ceni, do Bahia, e Rafael Guanaes, do Mirassol.

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Trocas de técnicos até agora

Atlético-MG

Saiu: Jorge Sampaoli

Chegou: Eduardo Domínguez

Vasco

Saiu: Fernando Diniz

Chegou: Renato Gaúcho

Remo

Saiu: Juan Carlos Osorio

Chegou: Léo Condé

Flamengo

Saiu: Filipe Luís

Chegou: Leonardo Jardim

São Paulo

Saiu: Hernán Crespo

Chegou: Roger Machado

Cruzeiro

Saiu: Tite

Chegou: Artur Jorge

Santos

Saiu: Juan Pablo Vojvoda

Chegou: Cuca

Botafogo

Saiu: Martín Anselmi

Chegou: Franclim Carvalho

Chapecoense

Saiu: Gilmar Dal Pozzo

Chegou: Fábio Matias

Corinthians

Saiu: Dorival Júnior

Chegou: Ainda indefinido