De ressaca após eliminação da Libertadores, Grêmio encara o Botafogo

O Grêmio foi eliminado de forma traumática da Libertadores e passa a focar somente no Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. O primeiro compromisso vai ser neste domingo, contra o Botafogo, em Porto Alegre. Será o reencontro com a torcida após a goleada sofrida no Maracanã. Do outro lado, os alvinegros querem se aproveitar do momento dos gaúchos para conquistarem um bom resultado fora de casa.

O elenco tricolor tem se mantido em silêncio após a eliminação da Libertadores. Renato Gaúcho, após a partida do meio de semana, ressaltou que o objetivo até o final do ano é focar na Série A para terminar entre os quatro primeiros e garantir vaga direta na fase de grupos da principal competição do continente.

A goleada expôs o grupo gremista, que passou a ser cobrado nas redes sociais. Jogadores como o goleiro Paulo Victor e o atacante André foram os principais alvos das reclamações. Por conta disso, Renato Gaúcho pode promover algumas mudanças para o confronto deste fim de semana.

O volante Jean Pyerre e o meia Luan, lesionados, estão fora e sem previsão de retorno. Contra o Botafogo, o comandante pode escalar o lateral direito Rafael Galhardo na vaga de Paulo Miranda e o atacante Diego Tardelli no lugar de André.

Já o Botafogo ganhou uma semana de tranquilidade após a vitória sobre o CSA. No entanto, os alvinegros seguem próximos da zona de rebaixamento e buscam um bom resultado para aumentar a distância para a degola.

Alberto Valentim ganhou duas boas notícias nesta semana: o zagueiro Joel Carli e o atacante Lucas Campos se recuperaram de lesão e estão a disposição. Carli deve substituir Marcelo Benevenuto, machucado.

A dúvida é a presença do meia Alex Santana. O jogador iniciou o trabalho em campo nesta semana, mas pode ser a novidade na escalação. O volante João Paulo destacou a importância de Alex Santana para a equipe.

“Os números dele mostram bem o tamanho da ausência. Um cara que tem um último terço de campo excelente, com arrancada, último toque, finalização. Talvez seja um dos poucos jogadores do grupo com essas características”, disse.

O Botafogo iniciou a rodada cinco pontos a frente da zona de rebaixamento e um bom resultado pode fazer os alvinegros voltarem a respirar. Além disso, a equipe carioca pode voltar a sonhar com outros objetivos dentro do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BOTAFOGO

Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 27 de outubro de 2019, domingo

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

GRÊMIO: Paulo Victor, Rafael Galhardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Maicon e Alisson; Everton e Diego Tardelli

Técnico: Renato Gaúcho

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Yuri; Cícero, João Paulo, Alex Santana e Leo Valencia; Luiz Fernando e Diego Souza

Técnico: Alberto Valentim