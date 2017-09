De olho no Timão, Dorival inicia preparação com mudança na lateral

No único treino aberto à imprensa nesta semana que antecede o clássico contra o Corinthians, domingo, no Morumbi, o técnico Dorival Jr deu amostras de que poderá fazer algumas mudanças em relação à equipe que vinha atuando nos últimos jogos. Satisfeito com o desempenho coletivo do time, o treinador são-paulino, através da divisão dos grupos que participaram do treinamento desta terça-feira, sinalizou que Júnior Tavares pode seguir na lateral-esquerda, retomando a vaga que até então pertencia a Edimar.

Voltando de folga após conquistar os importantes três pontos no Barradão, o elenco do São Paulo foi a campo nesta terça-feira no CCT da Barra Funda muito mais leve. Quem atuou como titular trabalhou menos do que o restante do grupo, que seguiu treinando no gramado até mesmo durante a entrevista com os três jogadores que atenderam a imprensa: Hernanes, Marcos Guilherme e Petros.

Inicialmente o elenco fez um aquecimento com bola em que todos tinham de trocar de posição e seguir “rodando”. Depois, Dorival Jr comandou uma atividade em campo reduzido, dividindo os atletas em quatro grupos. Em uma parte do gramado, os jogadores considerados reservas tinham de trabalhar a bola e tentar chegar ao gol adversário. Já na outra parte, os titulares, separados em dois time, juntamente com o meia Thomaz, tinham de empurrar a bola para o fundo de um dos quatro mini-gols dispostos na zona de jogo.

O único titular que acabou atuando com os reservas no treino desta terça foi o argentino Jonatan Gomez, que substituiu Jucilei, suspenso, no duelo contra o Vitória. Já Edimar, que também teve de ficar ausente contra o Rubro-Negro baiano para cumprir suspensão, viu Júnior Tavares trabalhar com os jogadores que costumam iniciar as partidas, fato que pode ser um sinal de que o jovem lateral-esquerdo irá assumir o setor no clássico contra o líder do Brasileirão.

Com o departamento médico vazio, o São Paulo irá com força total para o confronto contra o Corinthians, domingo, às 11h (de Brasília). Apenas Morato, lesionado desde o primeiro semestre, e Wellington Nem, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito, seguem trabalhando no Reffis. A previsão, inclusive, é que ambos só voltem a jogar em 2018.

O São Paulo segue sua preparação nesta quarta-feira, desta vez com o treinamento aberto à imprensa apenas nos primeiros 15 minutos. A previsão inicial é que os trabalhos de quinta também sejam neste modelo. Já na sexta, como de costume, Dorival Jr concede entrevista coletiva antes de fazer os últimos ajustes na sua equipe para o importante duelo contra o Timão.