De olho em propostas, Santos negocia com o Inter por 100% de Sasha

O Santos negocia com o Internacional a compra da outra metade dos direitos econômicos de Eduardo Sasha. O Peixe possui 50% e quer ter 100% do atacante.

Sasha tem recebido sondagens no mercado depois de ser destaque em 2019 e o Alvinegro tenta o acerto com o Colorado para lucrar mais no futuro.

A multa rescisória de Eduardo Sasha é de 8 milhões de euros (R$ 36,5 mi). Dessa forma, metade do “passe’ valeria 4 mi de euros (R$ 18,2 milhões). O Santos, porém, quer pagar menos e de forma parcelada. A primeira resposta foi positiva.

A aposta do Peixe era Zeca ter bom desempenho no Inter. O lateral foi trocado por Sasha em 2018 e as equipes têm 50% de cada um. Só que o Menino da Vila ainda não deslanchou em Porto Alegre.

Eduardo Sasha fez 14 gols na última edição do Campeonato Brasileiro e participou de 37 das 38 partidas. O contrato termina em 31 de dezembro de 2022.