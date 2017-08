Danilo sofre lesão na panturrilha e para por até um mês

O meia Danilo, que nesta quarta-feira completa uma lesão da fratura na fíbula da perna direita que quase acabou com a sua carreira, terá de ficar um mês parado. Após se recondicionar fisicamente, participar dos treinamentos e ser relacionado para duas partidas do Campeonato Brasileiro, ele teve uma contusão na panturrilha esquerda constatada e levará este período para se recuperar.

“O departamento médico do Sport Club Corinthians Paulista informa que foi constatada lesão muscular na panturrilha esquerda do meia Danilo. O meia já iniciou tratamento no CeprOO e deverá desfalcar o Corinthians por aproximadamente um mês”, divulgou o clube, em nota encaminhada para a imprensa no final da tarde desta segunda-feira.

O jogador sentiu o problema na sexta-feira, quando deixou o treino mais cedo, acompanhado pelo médico Ivan Grava. A precaução dos profissionais da comissão técnica para confirmar o seu retorno aos gramados se devia justamente ao risco de isso acontecer caso Danilo fosse exposto a uma carga acima da ideal. Mesmo sem jogar, porém, o camisa 20 teve a lesão.

Dono de contrato com o clube até o final deste ano, o armador, atleta há mais tempo no elenco alvinegro, desde janeiro de 2010, tem no currículo os títulos brasileiros de 2011 e 2015, da Libertadores e do Mundial de 2012, da Recopa Sul-Americana e do Paulista de 2013. Apesar de estar no grupo que venceu o Estadual desse ano, ele não foi inscrito no torneio.