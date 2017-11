Danilo se dispõe a jogar no Recife, mas descarta ser titular

O meia Danilo se colocou à disposição do técnico Fábio Carille para a partida de domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 17h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando a temporada de 2017 no Corinthians. Recuperado fisicamente, o jogador só ressaltou que ainda não tem condição de aguentar os 90 minutos de um jogo oficial, apesar da vontade de estar em campo.

“Nada definido, estamos treinando ainda, o importante é estar no meio e estar treinando. (90 minutos) é pesado, muito tempo fora, jogadores estão treinando o ano inteiro esperando oportunidade. Estou louco para jogar, mas a gente sabe que o ritmo de jogo é fundamental”, comentou o armador, que caminhou lentamente até a sala de imprensa do CT Joaquim Grava após o treinamento desta quinta-feira.

Foi a primeira vez em que ele marcou presença na entrevista coletiva desde que fraturou a perna direita, no dia 30 de agosto do ano passado, quando precisou passar por uma cirurgia às pressas no local. De fala sempre direta e simples, ele relembrou a dificuldade pela qual passou para retornar ao gramado.

“Olha, vou falar, não foi fácil o que eu passei, não. Cheguei o momento de não andar, voltar a pisar no chão, trotar, correr. É difícil, você ouve falar que não vai voltar, não vai jogar, e no dia a dia vai evoluindo. Tem que ter a cabeça boa para voltar”, disse o camisa 20, rechaçando ser o símbolo do momento atual de conquistas do Alvinegro.

“O momento é de todo mundo. Título, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Treino é uma coisa, jogo é outra. Já estou à disposição, isso é o que eu queria. É fazer esse último jogo agora, preparar bem nas férias e voltar bem agora”, concluiu o jogador.

Com algumas ausências confirmadas e possível descanso a outros titulares, Danilo é presença certa na viagem para a capital pernambucana. A princípio, porém, deve ficar na reserva do turco Kazim, esperando por uma chance no segundo tempo. A definição do time, no entanto, só sai no sábado, véspera da partida.