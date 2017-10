Danilo reforça união total para a Ponte superar o momento complicado

A derrota para o Avaí, em casa, neste domingo deixou a Ponte Preta em uma situação extremamente delicada no Campeonato Brasileiro. Foi a terceira derrota seguida da equipe, que se encontra na 18ª posição na classificação e vê o risco de retornar à Série B aumentar. Autor do único gol do time campineiro no jogo, Danilo ressalta a necessidade de união total para que a volta por cima venha a acontecer.

“Acho que todos os clubes passaram por esse momento. É um campeonato muito complicado, sabemos da situação que estamos e entendemos que é o momento de falar menos e trabalhar mais. Infelizmente entramos nessa situação juntos e temos que sair dela juntos”, afirmou. “A culpa é de todos. Faltam oito rodadas, dependemos de nós, e esperamos sair dessa situação. Novamente convoco a torcida, porque só vamos conseguir sair dessa se todos estiverem muitos na mesma causa e com o pensamento positivo”, completou.

O jogador reconhece que não há tempo para cálculos e estimativas. Para ele, a mudança no cenário é urgente e tem de acontecer o quanto antes. “Temos que ter confiança até o ultimo suspiro. Precisamos de cinco vitórias, e temos quatro jogos em casa. Esperamos conseguir as vitórias. Temos que parar de fazer contas e começar a pontuar o mais rápido possível. O torcedor tem todo direito de estar chateado e a única coisa que venho pedir é que precisamos do apoio deles, pois sempre fizeram a diferença aqui na Ponte Preta”, apontou.

Por fim, Danilo não acredita que esteja faltando garra ou vontade para o grupo voltar a alcançar resultados bons. Ele espera que o time erre menos e seja mais consciente no duelo contra o Corinthians para que a reviravolta possa acontecer. “É o líder, está em uma situação difícil, não consegue encaixar seu estilo de jogo já faz um tempo e acho que temos que aproveitar o momento. Precisamos da vitória de qualquer maneira, mas temos que ter calma, paciência, porque vai ser um jogo muito difícil e não é de qualquer maneira que as coisas acontecem”, concluiu. A Macaca recebe o time da capital paulista, no Moisés Lucarelli, no próximo domingo. Uma vitória é capaz de tirar a equipe da zona do rebaixamento.