Danilo assina renovação e promete ajudar dentro de campo em 2018

O meia Danilo passou por momentos difíceis desde agosto de 2016, quando sofreu uma grave fratura na perna direita, e passou o ano seguinte inteiro buscando retomar sua melhor forma. Agora aos 38 anos, o armador corintiano teve a renovação de contrato oficializada pelo Corinthians e, após meses apenas na torcida, assegurou que espera ajudar seus companheiros dentro de campo na próxima temporada.

“Muito feliz por ficar mais um ano aqui no Corinthians. Espero que a gente possa fazer um grande ano, agora recuperado. Vamos fazer uma pré-temporada ao lado de todos os outros jogadores, nos dedicar ao máximo para ajudar dentro de campo no que for preciso para que a gente possa conquistar mais um título”, comentou o armador à Corinthians TV, em vídeo divulgado na manhã deste sábado. Essa será a nona temporada dele com a camisa alvinegra.

O retorno do jogador se deu justamente no jogo que coroou o título brasileiro do ano passado, a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, quando ele substituiu o centroavante Jô, já com o placar definido. Depois, chegou a ser aproveitado por cerca de meia hora na derrota por 1 a 0 para o Sport, na última rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro.

Sua renovação, por sinal, foi acertada antes da derrota por 3 a 0 para o Flamengo, o jogo seguinte à conquista do Nacional. De acordo com a diretoria, a conversa não durou “nem cinco minutos”, com as partes chegando rápido a um acordo para a sua sequência no clube do Parque São Jorge.

Nome mais experiente do elenco, ele entra no ano como opção imediata a Kazim, substituto de Jô após a venda do camisa 7 ao Nagoya Grampus-JAP. Ao menos é o que indicam os primeiros treinos do técnico Fábio Carille, escalando-o para coordenar os suplentes. A ideia é que ele seja utilizado já nos jogos da Copa Flórida, na semana que vem, contra o PSV-HOL, no dia 10, e o Rangers-ESC, no dia 13.