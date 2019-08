Daniel Alves enfrentou o Santos uma vez antes de sair do Brasil; relembre

Reforço do São Paulo, Daniel Alves enfrentou o Santos, rival do próximo sábado, três vezes na carreira: as goleadas de 4 a 0 e 8 a 0 pelo Barcelona, no Mundial e amistoso, e… Um empate em 1 a 1 pelo Bahia diante do Peixe em 2002.

Conhecido apenas como Daniel, o lateral-direito foi titular em empate por 1 a 1 em 31 de outubro, na Fonte Nova, há quase 17 anos. O gol do Tricolor foi de Robson, aos 11 minutos. Léo empatou para o Alvinegro, nos acréscimos.

A Gazeta Esportiva procurou Elano e Alberto, ex-Santos, e ambos não lembravam de ter enfrentado o tal lateral Daniel. Ele teve atuação discreta, sem comprometer, e acabou negociado com o Sevilla (ESP) três meses depois, por 500 mil dólares.

O Bahia atuou à época com Emerson; Daniel, Marcelo Souza, Valdomiro e Calisto; Ramalho, Jair, Bebeto Campos (Carlinhos) e Geraldo; Robson (Nilson) e Nonato (Gil Baiano). O Santos entrou em campo com Júlio Sérgio; Maurinho, Preto, André Luís e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano (Robert) e Diego; Robinho e Alberto (Douglas).

Invicto, Daniel Alves afirmou ter pedido para atuar alguns minutos no clássico deste sábado contra o Santos , às 17h (de Brasília), no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A chance do lateral estrear, porém, é mínima.

