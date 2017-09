Cuca esboça defesa e faz diversos testes no ataque do Palmeiras

Com a semana livre para treinar, o Palmeiras voltou a campo na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, e Cuca começou a dar breve indícios da equipe que enfrentará o Atlético-MG no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Com a linha de zaga quase definida, ele fez inúmeras experiências mais à frente. Felipe Melo, recém-reintegrado ao elenco, trabalhou no mesmo horário, mas em separado para recuperar a forma física.

Logo após o aquecimento, o treinador iniciou a sua atividade apenas com o setor defensivo: formada por Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan, Michel Bastos e Thiago Santos, a linha de trás tinha a saída de bola pressionada por Hyoran, Fernando, Léo Passos e Yan (os últimos três da equipe sub-20). Durante o exercício, Cuca cobrou movimentação e posicionamento de ambos os lados, além de orientar e ajudar na criação ofensiva dos garotos.

Aos poucos, as equipes iam sendo completadas até que, com 11 de cada lado, os jogadores passaram a utilizar-se do campo em seu todo. A formação inicial teve: Fernando Prass; Mayke, Luan, Edu Dracena e Egídio; Jean, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Willian e Deyverson.

Já os reservas atuaram com Vinicius Silvestre; Mailton, Pedrão, Antônio Carlos e Michel Bastos; Léo Paulino, Zé Roberto (Raphael Veiga) e Hyoran; Fernando, Léo Passos e Yan.

Junto de Prass, Edu Dracena e Luan participaram de toda a atividade e devem ser titulares sábado. A única variação aconteceu entres os próprios zagueiros. Edu começou na direita e Luan na esquerda, formação que foi invertida no decorrer do treino.

Willian foi mantido até o final e também deve estar entre os 11 iniciais contra o Galo. O atacante é o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 15 gols. Dudu, recuperado de lesão, entrou no lugar de Deyverson, no meio do coletivo, e foi testado mais recuado e centralizado.

Além das laterais com Mayke e Egídio e a entrada de Dudu, o treinador alviverde promoveu mais quatro trocas e, desta forma, ainda não dá pistas do time titular. Jean foi para o meio-campo, no lugar de Thiago Santos, aniversariante do dia, e deu lugar para Bruno Henrique na sequência. Róger Guedes atuou pelo lado direto, no lugar de Guerra, que se movimentou bastante e foi referência na criação ofensiva enquanto jogava, e Keno, por fim, substituiu o camisa 10 Moisés pelo lado esquerdo.

Com alguns titulares já nas dependências da Academia, os atletas “reservas” se enfrentaram em campo reduzido, sob observação de Alberto Valentim, auxiliar de Cuca. Neste momento, o técnico assistia a atividade de longe, enquanto fazia gelo na panturrilha esquerda – ele sentiu uma fisgada na região. Com três gols, sendo um deles um belo chute de fora da área, Hyoran foi destaque na parte final do treinamento desta terça.

*Especial para a Gazeta Esportiva