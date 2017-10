Cuca diz que foi mal interpretado e garante vontade de permanecer no Palmeiras

Após a derrota no clássico contra o Santos, na noite do último sábado, Cuca concedeu entrevista coletiva e deixou seu futuro no Palmeiras em aberto para 2018. Nesta segunda-feira, porém, em entrevista ao jornal Lance, o treinador afirmou que foi mal interpretado e garantiu seu desejo de permanecer no Verdão para o próximo ano.

“Eu estava respondendo a uma pergunta sobre o que falou o Levir, que é normal ter avaliação de diretoria no fim do ano. Mas minha situação é diferente, eu tenho contrato até o fim de 2018. Minha vontade é ficar no Palmeiras, um lugar bom para trabalhar, e se puder até mais tempo”, afirmou o comandante palmeirense.

No sábado, Cuca foi questionado sobre uma frase do técnico santista Levir Culpi, que afirmou que seria “utopia” um treinador projetar a próxima temporada no futebol brasileiro, em virtude da falta de continuidade de trabalho dos mesmos. Questionado se já pensa na próxima temporada, o experiente treinador foi cauteloso e evitou falar como se sua permanência no cargo fosse uma certeza.

“Não adianta ter 10 anos de contrato se as coisas não andam. Você pode buscar outros horizontes e o clube pode buscar outros ares. Não me aperto muito com contrato longo. Penso em dar o melhor nesse ano. Quando acabar, a gente senta e vê se é viável seguir. Sou muito aberto quanto a isso”, explicou o comandante à ocasião.

Ganhador da edição de 2016 do Campeonato Brasileiro, Cuca vem enfrentando turbulências em sua segunda passagem pelo Palmeiras. Após a queda diante do Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil, o treinador chegou a colocar o cargo à disposição.

Em seu primeiro ano como presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte já reiterou que promover mudanças na estrutura do futebol é algo que não faz parte dos planos. Com a derrota diante do Santos, o Palmeiras é o quatro colocado e está 12 pontos atrás do líder Corinthians no Campeonato Brasileiro. A equipe voltará a campo no dia 12 de outubro, quando enfrentará o Bahia, na Arena.