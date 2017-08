Cuca confirma Borja titular, volta de Moisés e Prass, e chance a Hyoran

Cuca não quis adiantar toda a equipe titular do Palmeiras que entra em campo neste domingo, contra o Atlético-PR, às 16h (de Brasília), no Palestra Itália, mas confirmou a titularidade de dois atletas e a entrada de outros dois ao longo da partida. Em entrevista coletiva nesta sexta, na Academia de Futebol, o treinador afirmou que Fernando Prass e Borja irão começar atuando, e Moisés e Hyoran entraram na segunda etapa.

“Vou escalar o time reserva. Não vai jogar os atletas que vem atuando, esses estarão treinando para fazermos um grande jogo no dia 9 (pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Barcelona de Guaiaquil). Moisés vai jogar uma parte. Dentro do planejamento que foi feito com ele, nossa fisioterapia está de parabéns. Assim sendo, ele está numa posição de poder recomeçar”, disse o treinador, antes de comentar sobre a situação de Borja e Hyoran.

“O Borja jogou muitos jogos comigo, ele é muito importante para nós. Se não começa jogando, ele costuma entrar nas partidas e confiamos nele.Não só nele, como em todo o grupo”, disse. “Nossa ideia é que o Hyoran entre durante a partida. Trabalhei para que, dentro do que o jogo ofereça, ele possa jogar”, completou.

A tendência é que os atletas de linha do Palmeiras entrem em campo com Fabiano, Edu Dracena, Juninho e Michel Bastos; Tchê Tchê e Zé Roberto; Erik, Raphael Veiga e Keno; Miguel Borja. Outra opção é o zagueiro Juninho entrar na vaga de Antônio Carlos caso se recupere de uma amigdalite, que o tirou do treino nesta sexta-feira.

Quem está garantido na equipe é Fernando Prass. O goleiro fará sua primeira partida desde que perdeu a vaga de titular para Jailson, o que, segundo o comandante alviverde, não abalou o experiente jogador.

“De maneira alguma (isso me preocupa). Tenho a mesma confiança nos dois. O Fernando Prass só perdeu a vaga pelo que eu disse, quando ele tem uma falha comum, e essa passa a ser percebida como uma grande falha, é hora de preservar. O Prass tem a liderança dentro do grupo de puxar coro no vestiário. É um cara fantástico. Tinha tudo para estar triste, mas pelo contrário, é um baita de um líder”, finalizou.