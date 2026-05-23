Cruzeiro x Chapecoense pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste domingo, o Cruzeiro recebe a Chapecoense pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 16h (de Brasília).
Onde assistir Cruzeiro x Chapecoense?
Streaming: Prime Video
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Como chegam?
O Cruzeiro vem de empate contra o Boca Juniors em 1 a 1 pela quinta rodada da Copa Libertadores. No Brasileirão, a Raposa ocupa a 13ª colocação, com 20 pontos. A Chapecoense, por sua vez, é lanterna do campeonato, com apenas nove pontos. No entanto, vem de vitória contra o Novorizontino por 2 a 0 pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Sudeste.
Prováveis escalações
🔵⚪Cruzeiro
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Gerson e Lucas Romero; Christian, Matheus Pereira e Siniterra; Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge
🟢⚪Chapecoense
Anderson; Doma, Bruno Leonardo e João Paulo; Marcos Vinícius, Carvalheira, Jean Carlos e Bruno Pacheco; Ênio e Marcinho; Bolasie.
Técnico: Fábio Matias
Arbitragem
- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Ficha Técnica
🔵⚪Cruzeiro x Chapecoense🟢⚪
Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada
Data e horário: Domingo, 24 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Prime Video
Próximas partidas
Cruzeiro
Jogo: Cruzeiro x Barcelona (EQU)
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (5ª rodada)
Data e horário: Quinta, 28 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Chapecoense
Jogo: Chapecoense x Novorizontino
Competição: Copa Sul-Sudeste - Semifinal (Volta)
Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Arena Condá, em Chapecó (PR)