Cruzeiro x Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Publicado 11/04/2026 às 20:00

Neste domingo, o Cruzeiro recebe o Red Bull Bragantino no Mineirão pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir Cruzeiro x Bragantino

O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere.

Como chegam as equipes

O Cruzeiro vem de uma derrota por 4 a 1 para o São Paulo e está na 19ª colocação, com sete pontos. Já o Bragantino vem de vitória sobre o Mirassol, por 1 a 0, e ocupa o nono lugar com 14 pontos somados na tabela.

Prováveis escalações

Cruzeiro

Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Wanderson, Christian e Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge

Bragantino

Tiago Volpi; Ryan Augusto, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Marcelinho, Henry Mosquera e Isidro Pitta.
Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Ficha técnica

Confronto: Cruzeiro x Bragantino
Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada
Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (BH)
Transmissão: SporTV e Premiere.

Conteúdo Patrocinado