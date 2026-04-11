Cruzeiro x Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, o Cruzeiro recebe o Red Bull Bragantino no Mineirão pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
Onde assistir Cruzeiro x Bragantino
O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere.
Como chegam as equipes
O Cruzeiro vem de uma derrota por 4 a 1 para o São Paulo e está na 19ª colocação, com sete pontos. Já o Bragantino vem de vitória sobre o Mirassol, por 1 a 0, e ocupa o nono lugar com 14 pontos somados na tabela.
Prováveis escalações
Cruzeiro
Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Wanderson, Christian e Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge
Bragantino
Tiago Volpi; Ryan Augusto, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Marcelinho, Henry Mosquera e Isidro Pitta.
Técnico: Vagner Mancini
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Ficha técnica
Confronto: Cruzeiro x Bragantino
Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada
Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (BH)
Transmissão: SporTV e Premiere.