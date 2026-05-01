Cruzeiro x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, Cruzeiro e Atlético-MG duelam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico mineiro será realizado no Mineirão, a partir das 21h (de Brasília).
— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 30, 2026
Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG?
O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere.
Como chegam?
O Cruzeiro chega para o clássico com três vitórias consecutivas na competição e ocupa a 12ª colocação, com 16 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, vive momento oposto e acumula três derrotas seguidas na competição, somando 14 pontos, na 15ª posição.
Prováveis escalações
Cruzeiro: Otávio; Kaiki Bruno, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kauã Moraes; Gerson e Lucas Romero; Arroyo, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge
Atlético-MG: Éverson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco; Bernard, Victor Hugo e Cuello; Cassierra.
Técnico: Eduardo Domínguez
Arbitragem
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Ficha Técnica
Confronto: Cruzeiro x Atlético-MG
Competição: Campeonato Brasileiro (14ª Rodada)
Data e horário: Sábado, 02 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Sportv e Premiere