Cruzeiro sofre empate no último minuto e desperdiça chance de distanciar do Z4

Vários torcedores do CSA deixaram o Estádio Rei Pelé mais cedo, desanimados com a derrota parcial para o Cruzeiro, em duelo disputado entre as equipes na noite deste domingo, pelo Brasileirão. Mas perderam um ponto importante de sua equipe. No último lance, com um gol contra, o grupo alagoano conseguiu o empate, por 1 a 1, que no fim das contas teve sabor de vitória por tudo que aconteceu no jogo.

O Cruzeiro iniciou vencendo a partida, com gol de Fred, aos 10 do primeiro tempo. No entanto, na etapa final do confronto, a Raposa deixou o jogo correr, fez o tempo passar para garantir a magra vitória e se deu mal: em cruzamento de Apodi, no último lance, aos 48 do segundo tempo, Fabrício Bruno tocou na bola e confundiu Fábio, superando seu próprio goleiro e jogando contra o patrimônio.

O gol foi extremamente prejudicial ao time mineiro. Antes a Raposa alcançava os 17 pontos e distanciava dos quatro últimos colocados. Mas o empate no último minuto reduziu os tentos em dois, os mineiros somam, portanto, 15 na tabela, na 16ª posição. Uma vitória da Chapecoense sobre o Botafogo, nesta segunda-feira, no Engenhão, coloca a Raposa novamente no grupo dos times que vão para a segunda divisão. O CSA segue na penúltima colocação com 12 tentos.

O CSA enfrenta o Bahia na próxima rodada, na Fonte Nova, no sábado, às 17h (de Brasília). O Cruzeiro recebe o Vasco, no domingo, no Mineirão, às 19h.

Primeiro tempo

O técnico Rogério Ceni pensou para o duelo contra o CSA aproveitar toda a sua força ofensiva. A escalação antes da partida mostrava um grupo com David, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha e Fred na frente. A formação seria, portanto, apenas com um volante, o já conhecido 4-1-4-1, muito utilizado recentemente pelos clubes.

Todavia, o treinador celeste teve um problema antes mesmo de entrar em campo. O atacante Pedro Rocha não pôde entrar em campo com um problema estomacal. Diante disso, Robinho foi para a partida. Ceni percebeu taticamente que teria sua equipe com mais técnica, no entanto, mais lenta.

Os primeiros minutos mostraram o jogo bastante estudado. O CSA não conseguia aproveitar o fator casa e não era forte o suficiente para avançar até o campo ofensivo. Trocava passes na defesa, sem lugar, sem espaço para avançar. A marcação celeste estava muito bem encaixada.

Por outro lado, quando o Cruzeiro tinha a bola em seu campo defensivo, também encontrava problemas para sair jogando, pois o CSA também buscava a frente com força e não dava a liberdade que a Raposa queria.

Aos 10 o Cruzeiro conseguiu seu primeiro gol. Em boa bola para Orejuela, o lateral dominou no peito e cruzou. Thiago Neves desviou e o goleiro Jordi fez a defesa. No rebote, Fred – que acabou com o jejum de gols na última rodada, na vitória sobre o Santos, por 2 a 0 – voltou a balançar as redes.

O comportamento do Cruzeiro tático era interessante de observar. Com mudanças na última hora, era possível perceber uma variação da Raposa para sair jogando. Em alguns momentos com Robinho em outras com Thiago Neves. Esses aproximavam da zaga e iniciavam a criação de jogadas.

Aos 22, Thiago Neves voltou a levar perigo. Em forte chute de fora da área, o meia mandou no cantinho e a bola parou nas mãos de Jordi que teve alguma dificuldade de conseguir fazer a defesa. Minutos depois foi a vez de David também arriscar e Jordi voltar a pegar.

O CSA conseguia chegar pela direita, mas falhava nas oportunidades, sempre com cruzamentos que não resultavam em nada.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o jogo foi diferente, muito travado no meio campo. O Cruzeiro tinha problemas na criação de jogadas e pouca atitude entre a defesa e o ataque. Com isso, os homens da frente precisavam se desdobrar para participar mais do jogo.

O CSA, por sua vez, conseguiu atacar mais. Não era fácil criar tanto, mas a equipe conseguia ser mais incisiva em relação ao adversário. O time de Ceni não conseguia segurar mais a bola no ataque e, por isso, o treinador fez uma alteração em campo. Tirou Robinho e colocou Jadson. Ainda assim não adiantou.

Aos 20 o CSA chegou com muito perigo. Em cruzamento na área, Jonatan Gomez chutou quase da pequena área e o goleiro Fábio fez ótima defesa.

Cachorro dribla o gandula!

Aos 31 minutos de jogo, a partida precisou parar para um cãozinho dar o ar da graça. O pequeno cachorrinho invadiu o gramado e o gandula que tentou pega-lo terminou com a cara no chão. Após alguns minutos, o animal deixou o gramado por vontade própria, pois nenhum atleta conseguiu alcança-lo.

No último minuto o CSA conseguiu o empate. Em cruzamento de Apodi na ponta direita e Fabrício Bruno jogou contra o próprio gol. Quase uma penalização para o Cruzeiro que deixou de jogar no segundo tempo e deu a bola para o CSA que se mandou para o ataque.

FICHA TÉCNICA:

CSA 1 x 1 CRUZEIRO

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL

Data: 25 de agosto (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Joao Batista de Arruda (RJ)

Gols: Fred, aos 10 minutos do primeiro tempo (Cruzeiro); Apodi, aos 48 do segundo tempo (CSA)

Cartões: Luciano Castán, João Vitor, Bustamante (CSA); Cacá, Jadson, Fábio (Cruzeiro)

CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo (Euller), João Vítor, Jean Cléber (Apodi) e Jonatan Gómez; Héctor Bustamante e Alecsandro

Técnico: Argel Fucks

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela (Edilson), Cacá, Fabricio Bruno e Dodô; Henrique, Marquinhos Gabriel, Robinho (Jadson), Thiago Neves e David; Fred (Sassá)

Técnico: Rogério Ceni