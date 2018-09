Cruzeiro promete fazer BO após confusão entre seguranças

Depois do apito final de Palmeiras e Cruzeiro, com vitória do Alviverde por 3 a 1, os ânimos se exaltaram. Na entrada do vestiário da Raposa, ocorreu uma confusão entre os seguranças dos dois clubes. De acordo com a versão dos cruzeirenses, o tumulto foi provocado pelos palmeirenses. Por essa razão, a diretoria promete fazer um boletim de ocorrência.

“Começou comigo e com o Benecy (Queiroz, supervisor administrativo do Cruzeiro). Quando estávamos no meio do corredor, veio um segurança do Palmeiras dizendo que não poderíamos descer, e começou a falar um monte de coisas. O cara começou a falar na nossa orelha”, disse Marcelo Dijan, diretor de futebol do clube.

O dirigente do Cruzeiro ainda acrescentou: “Quando chegamos no vestiário, o segurança, não contente, chamou o supervisor. Esse segurança que estava nos acompanhando, chutou o Hugão (segurança do clube mineiro). Vamos agora na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Por causa de um segurança desesperado, aconteceu toda a confusão”, disse Dijan.

Lembrando que na semana passada, no duelo entre os dois times pela Copa do Brasil, também depois do fim do jogo, uma confusão tomou conta do gramado do Mineirão, com direito a um soco de Sassá no lateral-direito Mayke.

