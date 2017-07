Cruzeiro e Flamengo ficam no empate no Mineirão

Em partida muito equilibrada, disputada na tarde deste domingo, no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo empataram por 1 a 1 e não conseguiram se aproveitar do tropeço do líder Corinthians. Com o ponto conquistado, o time rubro-negro chegou a 24 e segue na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o sétimo colocado com 21 pontos ganhos. Os gols foram marcados no segundo tempo. Everton abriu o marcador para o time rubro-negro e Sassá, na primeira participação, anotou para a equipe da casa.

O resultado espelhou o que aconteceu na partida. Apesar de ter maior posse de bola, o Flamengo não soube criar condições para concluir as jogadas de modo eficiente. O Cruzeiro, mesmo atuando em casa, mostrou sempre um comportamento cauteloso e teve poucas chances de finalizar.

Na próxima rodada, o Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense, no Maracanã. Já o Rubro-Negro vai receber o Palmeiras, na Ilha do Urubu.

O jogo – Apesar de jogar fora de casa, o Flamengo começou a partida no ataque. E criou a primeira jogada de perigo aos dois minutos quando Guerrero recebeu na pequena área, tentou girar para a conclusão, mas acabou sendo bloqueado. Um minuto depois, Everton fez boa jogada pela esquerda e cruzou fechado. Fábio soltou a bola, mas conseguiu se recuperar e chegou na bola antes de Guerrero.

O Cruzeiro respondeu com uma boa jogada de Alisson que conseguiu colocar Thiago Neves na cara do gol, mas o goleiro Thiago conseguiu evitar o gol do time mineiro com a perna direita.

Os dois times tentavam executar uma forte marcação no meio campo e contra-atacar em velocidade. Aos 14 minutos, Everton Ribeiro recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e bateu cruzado, mas a bola passou perto da trave direita defendida por Fábio.

O Flamengo ficava mais tempo com a bola e Diego, mesmo marcado individualmente, tentava dar o ritmo para a sua equipe.

Aos 22 minutos, o Cruzeiro ameaçou com um chute de cobertura de Alisson, mas a bola saiu. Um minuto depois, Thiago Neves invadiu pela esquerda e tocou rasteiro. A bola tocou em Rodinei e passou bem perto da trave esquerda. Na cobrança, Léo cabeceou com muito perigo.

O time dirigido por Zé Ricardo mantinha a pressão e quase marcou aos 27 minutos. Everton tabelou com Guerrero e concluiu, de direta, com grande perigo para o gol defendido por Fábio.

O Cruzeiro não conseguia sair tocando a bola e apelava para os lançamentos, quase sempre bloqueados com facilidade pela defesa rubro-negra. Sem condições de penetrar na área carioca, o time mineiro tentava os chutes de longa distância, sem sucesso, como aconteceu com Lucas Silva, aos 41 minutos.

Dois minutos depois, Fábio teve que sair do gol para rebater,depois de um chutão de Rafael Vaz que se transformou em lançamento.

Os dois times voltaram sem modificações para o segundo tempo. No primeiro minuto, após boa jogada de Diego Barbosa, Alisson cruzou na pequena área e Renê evitou a conclusão de Rafael Sobis que entrava pelo outro lado.

O time mineiro voltou mais ligado e quase marcou aos quatro minutos. Elber bateu rasteiro, Thiago fez grande defesa e Alisson não conseguiu pegar o rebote, permitindo que Márcio Araújo aliviasse o perigo.

Aos nove minutos, o Flamengo marcou o primeiro gol. Rodinei cruzou da direita e Everton, inteiramente livre, cabeceou para colocar a bola nas redes.

Sassá entrou no lugar de Elber e , na primeira vez que tocou na bola, decretou o empate, aos 14 minutos. O ex-atacante do Botafogo foi lançado por Diego Barbosa e tocou na saída de Thiago.

O técnico Zé Ricardo trocou o apagado Everton Ribeiro por Geuvânio. Aos 24 minutos, o meia Diego recebeu na intermediária e mandou a bomba com grande perigo.

O Cruzeiro desperdiçou uma grande oportunidade para desempatar aos 27 minutos. Sassá arrancou pelo meio, se livrou da marcação e chutou para fora de forma bisonha, quando Rafael Sobis estava livre na área, esperando o passe.

Os dois times tentavam dar mais velocidade ao jogo, mas esbarravam nos erros de passe nas proximidades da grande área. Numa última tentativa de aumentar a agressividade da equipe, o treinador rubro-negro tirou o meia Diego e colocou o atacante colombiano Berrio. Nos minutos finais, os dois times se mostraram conformados com o resultado e apenas tocaram a bola para esperar o final da partida.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 FLAMENGO

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 16 de julho de 2017 (Domingo)

Horário: 16h(de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Cartão Amarelo:Lucas Silva, Rafael Sobis, Lucas Romero (Cru); Geuvânio(Fla)

Gols:

CRUZEIRO: Sassá, aos 14 minutos do segundo tempo

FLAMENGO: Everton, aos oito minutos do segundo tempo

CRUZEIRO: Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Lucas Silva(Nonoca), Elber(Sassá) e Thiago Neves ; Rafael Sobis(Rafael Marques) e Alisson

Técnico: Mano Menezes

FLAMENGO: Thiago, Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Cuéllar(Mancuello), Diego(Berrio), Everton Ribeiro(Geuvânio) e Everton; Paolo Guerrero

Técnico: Zé Ricardo