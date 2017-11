Criticado pela torcida, Rafael Vaz ganha apoio dos companheiros

A derrota para o Palmeiras não tirou o Flamengo da zona de classificação para a Libertadores, mas acabou com a paciência da torcida. Os rubro-negros, principalmente pela redes sociais, criticaram muito a atuação do zagueiro Rafael Vaz, que falhou durante o confronto na capital paulista. O meia Éverton Ribeiro saiu em defesa de seu companheiro e afirmou que o defensor não foi o culpado pelo revés.

“O Rafael Vaz é um jogador experiente, mas é lógico que sente as críticas, como nós também sentimos por ele. Ele não é o único culpado. São mais dez com ele, que não fizeram um bom trabalho. Temos que estar juntos. Ele tem nossa confiança e, se a gente melhorar, ele vai subir com a gente também”, disse.

O goleiro Diego Alves foi outro a defender Rafael Vaz depois da partida.”Sofremos por conta dos erros e não podemos culpar alguém. Temos que tirar forças, pois faltam poucas partidas e ainda temos um objetivo. A gente também não está contente com essa situação”, declarou.

O técnico Reinaldo Rueda deve permanecer com Rafael Vaz como titular contra o Coritiba, na quinta-feira, no Couto Pereira. Isso porque tanto Réver quanto Juan seguem em recuperação de lesões e dificilmente terão condições de voltar ao time no meio de semana.