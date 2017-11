Criado no Corinthians, Betão se diz maravilhado com Itaquera

O estádio de Itaquera já é a casa do Corinthians há três anos e está perto de receber um título brasileiro do clube, fato que pode acontecer nesta quarta-feira, caso o clube vença o Fluminense, às 21h45 (de Brasília), mas ainda surpreende pessoas que conheceram o clube antigamente.

Presente ao local pela primeira vez desde a construção da arena, em 2014, o zagueiro Betão, hoje no Avaí, não escondeu a emoção por atuar no lugar em que treinou diversas vezes quando era da base corintiana. Aos 34 anos, ele relembrou quando caminhava pelo terreno corintiano no início do século.

“Fiquei sem palavras, realmente, quando entrei no estádio, fiquei bem arrepiado porque tem muita gente que vem aqui no estádio e não sabe o que era isso. Eu sei”, comentou o defensor, que esteve no elenco profissional de 2003 a 2007, participando do título brasileiro de 2005.

“No ano 2000, mais ou menos, a gente vinha treinar, tinha uns campos espalhados por aí e um buraco. Não sei nem onde era o buraco, não dá pra dimensionar onde era pelo tanto de coisa que tem agora. O pessoal falava que ia ser o estádio ali, mas a gente não acreditava, era difícil imaginar isso porque as coisas não andavam”, disse o atleta, sempre preocupado em se expressar bem.

“Ver toda essa estrutura, o crescimento do clube, independentemente de onde eu estiver, mesmo sendo um rival, olho mais pelo lado humano. É muito legal ver algo assim. Fico muito feliz pelo crescimento do Corinthians e por tudo que está acontecendo”, avaliou o jogador, corintiano de infância.

Apesar das palavras, Betão, que foi cumprimentado por sete funcionários do clube enquanto dava a entrevista, na zona mista após a derrota do Avaí para o Alvinegro, admitiu que é difícil prever um retorno ao clube do Parque São Jorge.

“Não sei, futebol é muito dinâmico. Acho que como jogador é muito difícil, não vou ficar projetando essas coisas, mas eu tenho estudado muitas coisas de gestão. Tenho muito a aprender, quem sabe”, concluiu.