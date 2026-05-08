Coritiba x Internacional pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Publicado 08/05/2026 às 20:00

Coritiba e Internacional se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chegam as equipes

O Coritiba chega para essa partida após perder por 4 a 1 para o Vitória. Apesar da derrota, o Coxa é oitavo na tabela, com 19 pontos. Já o Internacional mira a segunda vitória seguida no Brasileirão, após vencer o Fluminense por 2 a 0 na última rodada. Além disso, o Inter foi campeão da Recopa Gaúcha na última quarta-feira, vencendo o Brasil de Pelotas por 2 a 1. No Campeonato Brasileiro, o Colorado é 12º colocado, com 17 pontos.

Prováveis escalações

Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Jacy Maranhão, Maicon e Bruno Melo; Vini Paulista, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
Técnico: Fernando Seabra

Internacional

Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra, Allex; Bernabei, Carbonero e Alerrandro.
Técnico: Paulo Pezzolano

Arbitragem

  • Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
  • Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Ficha técnica

Confronto: Coritiba x Internacional
Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
TransmissãoPremiere

