Coritiba x Internacional pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Coritiba e Internacional se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como chegam as equipes
O Coritiba chega para essa partida após perder por 4 a 1 para o Vitória. Apesar da derrota, o Coxa é oitavo na tabela, com 19 pontos. Já o Internacional mira a segunda vitória seguida no Brasileirão, após vencer o Fluminense por 2 a 0 na última rodada. Além disso, o Inter foi campeão da Recopa Gaúcha na última quarta-feira, vencendo o Brasil de Pelotas por 2 a 1. No Campeonato Brasileiro, o Colorado é 12º colocado, com 17 pontos.
Prováveis escalações
Coritiba
Pedro Rangel; Tinga, Jacy Maranhão, Maicon e Bruno Melo; Vini Paulista, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
Técnico: Fernando Seabra
Internacional
Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra, Allex; Bernabei, Carbonero e Alerrandro.
Técnico: Paulo Pezzolano
Arbitragem
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
- Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Ficha técnica
