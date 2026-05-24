Coritiba x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir, arbitragem e prováveis escalações

O Bahia visita o Coritiba nesta segunda-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), a partir das 20h (de Brasília).

Onde assistir Coritiba x Bahia?

TV: Premiere (pay-per-view) e SporTV (rede fechada)

Como chegam as equipes?

O Coritiba vive momento instável na temporada e viveu, recentemente, a eliminação na Copa do Brasil. A equipe de Fernando Seabra tem duas vitórias nos últimos dez jogos, além de cinco empates e três derrotas. Na última rodada, o Coxa venceu o Santos por 3 a 0, na Neo Química Arena. Com isso, chegou aos 23 pontos, ocupando a sétima posição.

Do outro lado, o Bahia também não vive sua melhor fase. O Tricolor de Aço vive um jejum de sete jogos sem vitórias na temporada e também foi eliminado na Copa do Brasil, mas diante do Remo. Os comandados de Rogério Ceni têm apenas duas vitórias nos dez últimos jogos, além de cinco derrotas e três empates.

Na última rodada do Brasileirão, empatou por 1 a 1 com o Grêmio, com 23 pontos, ocupando a oitava colocação. Sendo assim, o duelo entre Coritiba e Bahia é um confronto direto na tabela.

Prováveis escalações

🟢⚪ Coritiba

Pedro Rangel; Lucas Taverna, Jacy, Tiago Cóser e Felipe Jonathan; Vini Paulista, Sebastián Gómez e Josué; Renato Marques, Lavega e Pedro Rocha.

Técnico: Fernando Seabra

🔵🔴⚪ Bahia

Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Iago; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Olivera, Erick Pulga e Everaldo.

Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Anderson Daronco (RS) Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

Michael Stanislau (RS) e Cipriano da Silva Sousa (TO) VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Ficha técnica

🟢⚪ Coritiba x Bahia 🔵🔴⚪

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e horário: 25 de maio de 2026 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Próximos jogos

Bahia

Jogo: Bahia x Botafogo

Competição: Brasileirão Série A (18ª rodada)

Data e hora: 30 de maio de 2026 (sábado), 17h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Coritiba

Jogo: Flamengo x Coritiba

Competição: Brasileirão Série A (18ª rodada)

Data e hora: 30 de maio de 2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)