Coritiba bate Atlético-MG e quebra jejum de quatro rodadas no Brasileiro

Após um jejum de quatro rodadas, o Coritiba voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No Estádio Couto Pereira, o time da casa ganhou por 2 a 0 do Atlético-MG.
Situação da Tabela
Com 19 pontos somados, o Coritiba aparece no sétimo lugar da tabela de classificação. O Atlético-MG, por sua vez, amarga a segunda derrota consecutiva e, com 14 pontos, é apenas o 11º colocado.
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
📋 Resumo do jogo
🟢 CORITIBA 2 x 0 ATLÉTICO-MG ⚫
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada
🏟️ Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟥 Cartões vermelhos: Renato Marques (Coritiba); Renan Lodi (Atlético-MG)
Gols
- ⚽ Breno Lopes, aos 7' do 1ºT (Coritiba)
- ⚽ Pedro Rocha, aos 13' do 2ºT (Coritiba)
Como foi o jogo
O Coritiba saiu na frente com Breno Lopes aos sete minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, o atacante bateu de calcanhar dentro da área e abriu o placar.
O segundo gol do Coxa saiu já na segunda etapa, aos 13 minutos. Lyanco recebeu bola recuada e, na hora de sair jogando, chutou em cima de Pedro Rocha e mandou a bola para o fundo da rede.
Aos 44 da segunda etapa, Renato Marques e Renan Lodi entraram em conflito e foram expulsos por conduta violenta.
Próximos jogos
Coritiba
- Enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela 5ª fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília).
Atlético-MG
- Joga contra o Ceará, na Arena MRV, pela 5ª fase da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília).
— Coritiba (@Coritiba) April 19, 2026