Coritiba bate Atlético-MG e quebra jejum de quatro rodadas no Brasileiro

Foto: JP Pacheco / Coritiba
Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 19/04/2026 às 18:05

Após um jejum de quatro rodadas, o Coritiba voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No Estádio Couto Pereira, o time da casa ganhou por 2 a 0 do Atlético-MG.

Situação da Tabela

Com 19 pontos somados, o Coritiba aparece no sétimo lugar da tabela de classificação. O Atlético-MG, por sua vez, amarga a segunda derrota consecutiva e, com 14 pontos, é apenas o 11º colocado.

📋 Resumo do jogo

🟢 CORITIBA 2 x 0 ATLÉTICO-MG

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada
🏟️ Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)

🟥 Cartões vermelhos: Renato Marques (Coritiba); Renan Lodi (Atlético-MG)

Gols

  • ⚽ Breno Lopes, aos 7' do 1ºT (Coritiba)
  • ⚽ Pedro Rocha, aos 13' do 2ºT (Coritiba)

Como foi o jogo

O Coritiba saiu na frente com Breno Lopes aos sete minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, o atacante bateu de calcanhar dentro da área e abriu o placar.

O segundo gol do Coxa saiu já na segunda etapa, aos 13 minutos. Lyanco recebeu bola recuada e, na hora de sair jogando, chutou em cima de Pedro Rocha e mandou a bola para o fundo da rede.

Aos 44 da segunda etapa, Renato Marques e Renan Lodi entraram em conflito e foram expulsos por conduta violenta.

Próximos jogos

Coritiba

  • Enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela 5ª fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília).

Atlético-MG

  • Joga contra o Ceará, na Arena MRV, pela 5ª fase da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília).

