Coritiba x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Coritiba e Atlético-MG se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, Paraná.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e da TV Globo.

Como chegam as equipes

O Coritiba vem de empate contra o Botafogo por 2 a 2 pela 11ª rodada do Brasileiro. O Coxa ocupa a sétima colocação, com 16 pontos. Já o Atlético-MG vem de vitória na Sul-Americana por 2 a 1 contra o Juventud-URU. O Galo está em oitavo na Série A, com 14 pontos.

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Prováveis escalações

Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Vini Paulista, Sebastian Gómez, Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha.

Técnico: Fernando Seabra.

Atlético-MG

Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Victor Hugo, Tomás Pérez e Alan Franco; Reinier, Cuello e Hulk.

Técnico: Eduardo Domínguez.

Arbitragem

Fernando Antônio Mendes de Salles-PA será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: Coritiba x Atlético-MG

Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada

Data e horário: domingo, 19 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Transmissão: Premiere