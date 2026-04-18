Coritiba x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Coritiba e Atlético-MG se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, Paraná.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere e da TV Globo.
Como chegam as equipes
O Coritiba vem de empate contra o Botafogo por 2 a 2 pela 11ª rodada do Brasileiro. O Coxa ocupa a sétima colocação, com 16 pontos. Já o Atlético-MG vem de vitória na Sul-Americana por 2 a 1 contra o Juventud-URU. O Galo está em oitavo na Série A, com 14 pontos.
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Prováveis escalações
Coritiba
Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Vini Paulista, Sebastian Gómez, Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha.
Técnico: Fernando Seabra.
Atlético-MG
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Victor Hugo, Tomás Pérez e Alan Franco; Reinier, Cuello e Hulk.
Técnico: Eduardo Domínguez.
Arbitragem
Fernando Antônio Mendes de Salles-PA será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Coritiba x Atlético-MG
Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada
Data e horário: domingo, 19 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
Transmissão: Premiere