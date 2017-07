Corintianos valorizam força de Itaquera contra rivais “defensivos”

Os jogadores do Corinthians deixaram o gramado na noite deste sábado extasiados com a ajuda da torcida e do ambiente no estádio de Itaquera para conseguir a vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contentes com os três pontos, que deixaram o time ainda mais na liderança, os alvinegros lembraram inclusive do 1 a 0 sobre o Botafogo, na semana passada, para comentar o triunfo.

“Isso aí, mais uma vez demonstrando a nossa força aqui dentro, mais uma vez contra uma equipe que veio explorar nosso erro. Felizmente conseguimos o gol no final do primeiro tempo, aí o jogo muda, conseguimos propor o jogo e achar os espaços”, avaliou o meia Rodriguinho, que teve boa participação no segundo tento, cruzando a bola para a finalização de Jô, cara a cara com o goleiro Aranha.

“Fizemos os gols e saímos vencedores”, continuou o camisa 26, que ficou até o final da partida, mesmo já estando pendurado por dois cartões amarelos e na iminência de ser suspenso para o Derby da quarta-feira, no Palestra Itália. Na avaliação dos alvinegros, isso mostra que a equipe não está preocupada com outros embates, mas sempre focada no adversário da vez.

“A equipe deles veio numa formação tática mais defensiva, tentando bloquear os espaços, e isso tem dificultado a nossa equipe. No finalzinho conseguimos esse gol de saldo no primeiro tempo que ajudou”, disse Jadson, autor do tento inicial, que abriu caminho para os donos da casa.

“A gente fica feliz com nosso resultado desse ano. Sabemos que 2015 foi aquele ano de títulos, mas o importante é a gente estar bem focado nisso. Dá para perceber que nosso time está bem concentrado, focado. Fizemos um grande jogo, tivemos tranquilidade e fomos premiados com a vitória”, observou o zagueiro Pablo, líder da defesa, agora há seis jogos do torneio sem ser vazada

Um dos nomes mais festejados pela torcida, o jovem Pedrinho levantou a galera ao entrar em campo e também celebrou bastante o triunfo, que deixa o Timão com 32 pontos conquistados em 36 disputados. “É uma vitória importante, né, buscamos o nosso objetivo passo a passo. Vamos pensar no Palmeiras agora”, concluiu o armador.