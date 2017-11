Corintianos tomam cuidado para não “forçar” artilharia de Jô

O Corinthians já é campeão do Brasileiro e busca pequenos objetivos para manter sua motivação nas duas rodadas finais da competição, diante de Atlético-MG, no domingo, em Itaquera, e do Sport, no dia 3 de dezembro, no Recife, respectivamente. Dentre todas os possíveis objetivos, porém, o único que parece ter realmente cativado os atletas é a busca pela artilharia do centroavante Jô.

Uma preocupação, porém, parece acompanhar a campanha para que o camisa 7, atualmente empatado na liderança da tabela de artilheiros com Henrique Dourado, do Fluminense, chegue à marca: não “forçar” demais as jogadas na busca pelos gols do atacante.

“O Jô ainda não falou nada, não, mas a gente quer ajudá-lo. Sabemos que seria a primeira vez na história do clube, muito bacana, não só para ele, mas para nós também. Mas tem que ser organizado, não todo mundo voltar e tocar a bola só para o Jô. Se estiver livre, tem que fazer o gol”, comentou o lateral direito Fagner.

Até o momento, Jô já anotou 18 gols na competição em 33 partidas disputadas, ostentando uma média de 0,54 gol por jogo. Caso mantenha o ritmo e atue tanto contra os mineiros quanto frente aos pernambucanos, ele balançará a rede ao menos mais uma vez.

Na avaliação do companheiro, porém, é necessário que os atletas tenham perfeita noção de quando deve ou não procurar a finalização do artilheiro, evitando que isso trave as jogadas de ataque pela busca pouco natural pela referência. No que depender da avaliação do lateral, no entanto, todos estarão à disposição para municiar o avante.

“Jogador de futebol é fominha, todo mundo quer jogar, estar participando. A gente sabe que o pessoal que acabou atuando um pouco menos quer atuar. E é bom isso para o grupo, essa disputa. Essa disputa interna é muito importante para o crescimento do grupo”, concluiu.